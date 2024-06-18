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    • Мбаппе перенесет операцию – его увезли со стадиона на скорой

    Мбаппе перенесет операцию – его увезли со стадиона на скорой

    Травма нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе оказалась серьезной.

    Врачи подтвердили, что 25-летний футболист сломал нос в концовке матча с Австрией (1:0), и назначили операцию.

    Футболиста на машине скорой помощи отправили в университетскую клинику Дюссельдорфа. Там пройдет хирургическое вмешательство.

    Как минимум до конца Евро-2024 Мбаппе будет играть с защитной маской на лице.

    • Форвард столкнулся с Кевином Дансо, после чего не смог продолжить игру.
    • Следующий соперник Франции – Нидерланды (21 июня).

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    Источник: L'Equipe

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