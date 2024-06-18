Мбаппе перенесет операцию – его увезли со стадиона на скорой

Травма нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе оказалась серьезной.

Врачи подтвердили, что 25-летний футболист сломал нос в концовке матча с Австрией (1:0), и назначили операцию.

Футболиста на машине скорой помощи отправили в университетскую клинику Дюссельдорфа. Там пройдет хирургическое вмешательство.

Как минимум до конца Евро-2024 Мбаппе будет играть с защитной маской на лице.