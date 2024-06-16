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    Сунесс поделился впечатлениями от игры Джамала Мусиалы

    Экс-игрок сборной Шотландии Грэм Сунесс дал оценку игре полузащитника Германии Джамала Мусиалы.

    «Как Мусиала балансирует – просто невероятно. Это особый талант. Он как горнолыжник», – поделился Сунесс.

    • Атакующий полузащитник Джамал Мусиала поучаствовал в разгроме Шотландии в первом туре группового этапа Евро-2024. Футболист отметился забитым мячом, сделав счет 2:0.
    • Джамал, отпраздновавший в феврале свое 21-летие, уже имеет в своем активе 30 игр за национальную команду. В них он отметился 3 забитыми мячами.
    • В завершившемся сезоне Мусиала набрал 13+8 по системе « гол плюс пас» в 38 поединках за «Баварию» из Мюнхена.

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    Источник: «Бомбардир»

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