Сунесс поделился впечатлениями от игры Джамала Мусиалы

Экс-игрок сборной Шотландии Грэм Сунесс дал оценку игре полузащитника Германии Джамала Мусиалы.
«Как Мусиала балансирует – просто невероятно. Это особый талант. Он как горнолыжник», – поделился Сунесс.
- Атакующий полузащитник Джамал Мусиала поучаствовал в разгроме Шотландии в первом туре группового этапа Евро-2024. Футболист отметился забитым мячом, сделав счет 2:0.
- Джамал, отпраздновавший в феврале свое 21-летие, уже имеет в своем активе 30 игр за национальную команду. В них он отметился 3 забитыми мячами.
- В завершившемся сезоне Мусиала набрал 13+8 по системе « гол плюс пас» в 38 поединках за «Баварию» из Мюнхена.