Ямаль назвал свою любимую позицию на поле

Форвард сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своей любимой позиции на футбольном поле.

«Я в восторге от победы и своего дебюта на Евро, но мы уже всеми мыслями переносимся к следующим матчам. Где я нужен тренеру и команде, там я и нахожусь – на фланге, в центре, в атаке, в обороне. Я там, где я необходим», – дал комментарий Ямаль.