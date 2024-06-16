Ямаль назвал свою любимую позицию на поле

Форвард сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своей любимой позиции на футбольном поле.
«Я в восторге от победы и своего дебюта на Евро, но мы уже всеми мыслями переносимся к следующим матчам. Где я нужен тренеру и команде, там я и нахожусь – на фланге, в центре, в атаке, в обороне. Я там, где я необходим», – дал комментарий Ямаль.
- Ламин Ямаль вышел в основном составе сборной Испании в поединке против Хорватии (3:0) на Евро-2024.. Это первый большой турнир Ямаля в карьере на взрослом уровне. 16-летнему таланту сразу же удалось отметиться результативным действием. Ламин записал на свой счет голевую передачу. Он ассистировал Дани Карвахалю. Всего в активе игрока 2 мяча в 7 матчах за испанскую сборную.
- Ямаль защищает цвета «Барселоны». В завершившемся сезоне испанец поучаствовал в 50 играх. В них он смог набрать 7+11 по системе «гол плюс пас».