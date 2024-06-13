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    Несколько игроков сборной Франции заболели перед Евро

    В среду вечером, после того, как делегация сборной Франции прилетела в Германию, несколько игроков и членов тренерского штаба пожаловались на ухудшение самочувствия. Некоторые из них испытывали судороги и головные боли, а также симптомы простуды.

    Причиной произошедшего может быть вирус, однако на данный момент серьезных проблем со здоровьем у членов сборной Франции нет.

    • «Трехцветные» начнут выступление на Евро-2024 17 июня матчем против Австрии.
    • В этой группе также сыграют Нидерланды и Польша.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии (2)
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    evgevg13
    1718296416
    Наверное по пути сделали крюк в Грозный, шашлык покушали
    Ответить
    ...короче
    1718296576
    ...ну, что? Поехали по новой?). Ковиды, амикроны... Самое время!)...
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