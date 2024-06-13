Несколько игроков сборной Франции заболели перед Евро

В среду вечером, после того, как делегация сборной Франции прилетела в Германию, несколько игроков и членов тренерского штаба пожаловались на ухудшение самочувствия. Некоторые из них испытывали судороги и головные боли, а также симптомы простуды.
Причиной произошедшего может быть вирус, однако на данный момент серьезных проблем со здоровьем у членов сборной Франции нет.
- «Трехцветные» начнут выступление на Евро-2024 17 июня матчем против Австрии.
- В этой группе также сыграют Нидерланды и Польша.