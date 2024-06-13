Мбаппе объяснил, почему ему важно выиграть Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.
«Буду честен, я хочу выиграть Евро. Я выигрывал чемпионат мира, Лигу наций. После всего, чего я добился со сборной, это единственный [трофей], которого мне не хватает.Я действительно хочу выиграть его. Это мой первый турнир в качестве капитана, так что для меня это действительно важно.
Это важно также и для страны, и мы хотим, чтобы люди гордились нами. Это еще одна возможность написать историю моей страны», – сказал Мбаппе.
- Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии.
- Франция сыграет на групповом этапе с Польшей, Нидерландами и Австрией.