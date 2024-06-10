Рюдигер и Фуллкруг едва не подрались на тренировке сборной Германии

Внутри сборной Германии произошел конфликт в преддверии старта домашнего Евро-2024.

На тренировке едва не подрались защитник Антонио Рюдигер и нападающий Никлас Фуллкруг. Они обменялись резкими репликами и потолкались.

В ситуацию пришлось вмешаться ассистенту главного тренера Сандро Вагнеру.