Рюдигер и Фуллкруг едва не подрались на тренировке сборной Германии

Внутри сборной Германии произошел конфликт в преддверии старта домашнего Евро-2024.
На тренировке едва не подрались защитник Антонио Рюдигер и нападающий Никлас Фуллкруг. Они обменялись резкими репликами и потолкались.
В ситуацию пришлось вмешаться ассистенту главного тренера Сандро Вагнеру.
- Евро-2024 стартует 14 июня.
- Германия сыграет в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.
- Рюдигер и Фуллкруг недавно встречались в финале Лиги чемпионов, где «Реал» победил «Боруссию Д» со счетом 2:0.