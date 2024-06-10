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    • Рюдигер и Фуллкруг едва не подрались на тренировке сборной Германии

    Рюдигер и Фуллкруг едва не подрались на тренировке сборной Германии

    Внутри сборной Германии произошел конфликт в преддверии старта домашнего Евро-2024.

    На тренировке едва не подрались защитник Антонио Рюдигер и нападающий Никлас Фуллкруг. Они обменялись резкими репликами и потолкались.

    В ситуацию пришлось вмешаться ассистенту главного тренера Сандро Вагнеру.

    • Евро-2024 стартует 14 июня.
    • Германия сыграет в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.
    • Рюдигер и Фуллкруг недавно встречались в финале Лиги чемпионов, где «Реал» победил «Боруссию Д» со счетом 2:0.

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    Источник: bein Sports

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    10.06.2024 23:30
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    Комментарии (2)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1718053502
    Лучше бы сообща выступили против захвата еврофутбола шейхами
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    fakeid
    1718053754
    с рюдигером уже не первый раз что-то подобное, вечно в какие-то стычки попадает. даже не сомневаюсь, что он зачинщик.
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