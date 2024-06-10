Карпин назвал фаворитов Евро-2024

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем чемпионате Европы.
- Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
– За групповой стадией внимательно точно не буду следить. Все матчи – точно нет, какие-то игры выборочно посмотрю. За плей-офф, наверное, более пристально буду наблюдать.
– Симпатии на чьей стороне будут? Испания, Сербия, может быть, Грузия?
– Скорее всего, Сербия, Испания.
– Кто вам видится фаворитами?
– Как обычно – Франция, Испания, Португалия, Германия. Возможно, кто-то ещe выстрелит.