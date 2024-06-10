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    Карпин назвал фаворитов Евро-2024

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем чемпионате Европы.

    • Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.

    – За групповой стадией внимательно точно не буду следить. Все матчи – точно нет, какие-то игры выборочно посмотрю. За плей-офф, наверное, более пристально буду наблюдать.

    – Симпатии на чьей стороне будут? Испания, Сербия, может быть, Грузия?

    – Скорее всего, Сербия, Испания.

    – Кто вам видится фаворитами?

    – Как обычно – Франция, Испания, Португалия, Германия. Возможно, кто-то ещe выстрелит.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.06.2024 18:00
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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1718035776
    Глубочайший анализ, свойственный этому футбольному гуру.)))
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    DOCTOR PENALTY
    1718040534
    Валера, а Грузия-то с какого перепугу?
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