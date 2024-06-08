Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Казахстанские болельщики возмущены зарплатой Черчесова в сборной

    Казахстанские болельщики возмущены зарплатой Черчесова в сборной

    Казахстанский журналист издания Sports.kz Дамир Сабитов рассказал о реакции болельщиков на зарплату главного тренера сборной Станислава Черчесова.

    «Информация о зарплате Черчесова в 1,2 миллиона евро, конечно, взбудоражила. Она прошла по спортивным порталам и пабликам. Болельщики возмущались, особенно когда перевели эту сумму в тенге. Реакция была преимущественно негативная.

    Неужели в Казахстане нет своих специалистов? Зачем платить столько? Почему не потратить деньги на инфраструктуру, которая хромает? Или на детско-юношеский футбол? Резонанс был такой, что Федерации футбола Казахстана пришлось выступить с заявлением, утверждая, что сумма существенно завышена. Хотя, в принципе, я могу представить, что зарплата у Черчесова именно такая», – сказал Сабитов.

    • Черчесов на этой неделе был объявлен главным тренером сборной Казахстана.
    • Россиянин приступит к работе через несколько дней.
    • Осенью Казахстан выступит в Лиге наций.

    Новости по теме
    Радимов раскрыл свою реакцию на результативную ошибку Черчесова против Италии на Евро-1996 4
    В Казахстане прокомментировали поражение сборной в первом матче после назначения Черчесова 6
    Черчесов – о работе тренером: «Я не ору, а строго поглядываю» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2024 15:50
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    subbotaspartak
    1717851295
    А в попугаях я гораздо длиннее... и в тугриках
    Ответить
    odoon
    1717854056
    "Неужели в Казахстане нет своих специалистов?" Да, нет.в Казахстане нет сильного футбола и никогда не было, нет своей футбольной школы, футбольной истории. Да, Черчесов, кончено, странный и нелепый выбор. Но задавать вопрос про своих специалистов - ещё глупее. Им бы какого-нибудь дешёвого немца или голландца лучше бы, чтобы смог на будущее заложить основу подготовки, поработать с молодежью на перспективу.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1717858059
    Ещё пару игр и выгонят
    Ответить
    Каратель
    1717859600
    Официальная зарплата полевого командира всего три барана,а лям -это в конверте)
    Ответить
    TIMOTHY
    1717860436
    Кто-то науськал электорат) а зачем ?)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+