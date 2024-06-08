Казахстанские болельщики возмущены зарплатой Черчесова в сборной

Казахстанский журналист издания Sports.kz Дамир Сабитов рассказал о реакции болельщиков на зарплату главного тренера сборной Станислава Черчесова.

«Информация о зарплате Черчесова в 1,2 миллиона евро, конечно, взбудоражила. Она прошла по спортивным порталам и пабликам. Болельщики возмущались, особенно когда перевели эту сумму в тенге. Реакция была преимущественно негативная.

Неужели в Казахстане нет своих специалистов? Зачем платить столько? Почему не потратить деньги на инфраструктуру, которая хромает? Или на детско-юношеский футбол? Резонанс был такой, что Федерации футбола Казахстана пришлось выступить с заявлением, утверждая, что сумма существенно завышена. Хотя, в принципе, я могу представить, что зарплата у Черчесова именно такая», – сказал Сабитов.