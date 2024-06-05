Лунев объяснил свой уход из «Карабаха»

Российский вратарь Андрей Лунев прокомментировал завершение сотрудничества с «Карабахом».
– Почему после успешного сезона вы покинули «Карабах»?
- Приняли такое решение совместно с клубом.
– Чья была инициатива?
- Это было совместное решение, говорил с «Ходжа» [главным тренером Гурбаном Гурбановым]. Услышали друг друга, и вот пришли к этому. Клуб пошел мне навстречу.
– Насколько отрицательно сказались некоторые высказывания вашего бывшего представителя на всем этом?
- Абсолютно никак.
– Значит, в первую очередь, роль сыграли семейные обстоятельства?
- Это стало немаловажным фактором. Это приоритетный момент, о чем я говорил и тренеру.
– Есть сожаления об уходе?
- Конечно. Я провел здесь хорошее время, у меня были отличные отношения в клубе с людьми, которые тут работают. Здесь все были, как одна большая семья. Всегда тяжело уходить.