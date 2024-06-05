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    Лунев объяснил свой уход из «Карабаха»

    Российский вратарь Андрей Лунев прокомментировал завершение сотрудничества с «Карабахом».

    – Почему после успешного сезона вы покинули «Карабах»?

    - Приняли такое решение совместно с клубом.

    – Чья была инициатива?

    - Это было совместное решение, говорил с «Ходжа» [главным тренером Гурбаном Гурбановым]. Услышали друг друга, и вот пришли к этому. Клуб пошел мне навстречу.

    – Насколько отрицательно сказались некоторые высказывания вашего бывшего представителя на всем этом?

    - Абсолютно никак.

    – Значит, в первую очередь, роль сыграли семейные обстоятельства?

    - Это стало немаловажным фактором. Это приоритетный момент, о чем я говорил и тренеру.

    – Есть сожаления об уходе?

    - Конечно. Я провел здесь хорошее время, у меня были отличные отношения в клубе с людьми, которые тут работают. Здесь все были, как одна большая семья. Всегда тяжело уходить.

    • 32-летний Лунев провел в «Карабахе» один сезон.
    • Он пропустил 43 гола в 34 матчах.
    • Голкипером интересуются «Зенит» и «Динамо».

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    Источник: Azerisport

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    05.06.2024 20:08
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    Комментарии (1)
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    FRZZ
    1717620090
    Значит в чем то Лунёв поступил неправильно.
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