Лунев объяснил свой уход из «Карабаха»

Российский вратарь Андрей Лунев прокомментировал завершение сотрудничества с «Карабахом».

– Почему после успешного сезона вы покинули «Карабах»?

- Приняли такое решение совместно с клубом.

– Чья была инициатива?

- Это было совместное решение, говорил с «Ходжа» [главным тренером Гурбаном Гурбановым]. Услышали друг друга, и вот пришли к этому. Клуб пошел мне навстречу.

– Насколько отрицательно сказались некоторые высказывания вашего бывшего представителя на всем этом?

- Абсолютно никак.

– Значит, в первую очередь, роль сыграли семейные обстоятельства?

- Это стало немаловажным фактором. Это приоритетный момент, о чем я говорил и тренеру.

– Есть сожаления об уходе?

- Конечно. Я провел здесь хорошее время, у меня были отличные отношения в клубе с людьми, которые тут работают. Здесь все были, как одна большая семья. Всегда тяжело уходить.