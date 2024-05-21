В Грузии назвали размер премии для сборной за выход на Евро

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе перед началом заседания правительства сообщил, что правительство страны выделит 3 миллиона лари (около 1,09 миллиона долларов) в качестве премии сборной страны за выход на Евро-2024.

«За выход на чемпионат Европы предусмотрена премия для сборной в размере 850 тыс. лари [около 309 тысяч долларов]. Мы обсудили это с министерством культуры и спорта и решили, что повысим размер премии до 3 миллионов лари, будет выделено 3 миллиона лари», – сказал Кобахидзе.