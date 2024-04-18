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    Все матчи сборной Грузии на Евро-2024 по футболу

    В стыковых матчах сборная Грузии поочередно одолела Люксембург и Грецию, и теперь будет впервые представлена на турнире в качестве независимого государства.

    Матчи сборной Грузии в группе F

    18.06, 19:00, Турция – Грузия, стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд.

    22.06, 16:00, Грузия – Чехия, стадион «Фолькспаркштадион», Гамбург.

    26.06, 22:00, Грузия – Португалия, стадион «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен.

    • Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • В турнире примут участие 24 сборные.
    • Сборная Грузии впервые будет принимать участие в турнире.

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    Источник: «Бомбардир»

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