В стыковых матчах сборная Грузии поочередно одолела Люксембург и Грецию, и теперь будет впервые представлена на турнире в качестве независимого государства.

Матчи сборной Грузии в группе F

18.06, 19:00, Турция – Грузия, стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд.

22.06, 16:00, Грузия – Чехия, стадион «Фолькспаркштадион», Гамбург.

26.06, 22:00, Грузия – Португалия, стадион «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен.