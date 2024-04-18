В стыковых матчах сборная Грузии поочередно одолела Люксембург и Грецию, и теперь будет впервые представлена на турнире в качестве независимого государства.
Матчи сборной Грузии в группе F
18.06, 19:00, Турция – Грузия, стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд.
22.06, 16:00, Грузия – Чехия, стадион «Фолькспаркштадион», Гамбург.
26.06, 22:00, Грузия – Португалия, стадион «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Грузии впервые будет принимать участие в турнире.