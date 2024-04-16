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    • Лунев высоко оценил возможности «Карабаха» применительно к РПЛ

    Лунев высоко оценил возможности «Карабаха» применительно к РПЛ

    Вратарь «Карабаха» и сборной России Андрей Лунев считает, что азербайджанский клуб смог побороться в РПЛ за медали.

    – Вас удивил уровень «Карабаха»?

    – В «Карабахе» у меня играл друг, я следил за командой до перехода: видел нарезки, смотрел матчи с «Фрайбургом» в Лиге Европы. И мне нравился стиль. У нас просто живет стереотип, что команды из маленьких стран вроде Азербайджана не могут показывать хороший футбол. Хотя примеров уйма. Даже когда мы играли с Мальтой сначала при Черчесове, а потом при Карпине, было нелегко.

    Все рыбаки и почтальоны, как их называют, уже научились играть в современный интенсивный футбол с высоким прессингом и рискованным выходом из обороны. Футболисты «Карабаха» – с опытом в еврокубках, поиграли в хороших клубах и сборных против топовых соперников.

    Поэтому у меня было понимание, куда я иду. Да, чемпионат неконкурентный. Но это шанс вернуться в футбол.

    Мурад Мусаев говорил, что «Карабах» в России боролся бы за первое место. Что думаете?

    – Согласен. Боролся бы за чемпионство, как минимум – за тройку. Единственный момент – специфика российского футбола. Он более закрытый и жесткий.

    Было бы очень интересно посмотреть на «Карабах» в таких условиях на длинной дистанции. Может, сейчас в России что-то поменялось, но, когда я играл в «Зените», многие команды отдавали мяч и даже не пытались его контролировать.

    – В Азербайджане не так?

    В Азербайджане у нас просто не могут забрать мяч, хотя пытаются. Пробуют выходить из прессинга, сохраняя мяч, а не просто через длинные передачи или надеясь на стандарты. Здесь стараются высоко прессинговать: очень мало команд просто садятся в оборону в середине или в своей трети. Это меня удивило.

    Не сказал бы, что с какой-то командой нам прямо очень легко, хотя бывает и 5:0, и 7:0. Матчи насыщены интересными моментами – просто сказывается класс игроков и тактические ходы.

    • 32-летний Лунев выступает за «Карабах» с августа прошлого года. Он провел за нее 29 матчей и пропустил 38 голов.
    • Азербайджанский клуб дошел до 1/8 финала Лиги Европы нынешнего сезона, где проиграл по сумме двух матчей «Байеру» (2:2 и 2:3).

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    Источник: Sports

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    Комментарии (1)
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    VPERDIV SPARTAK
    1713289368
    Карабах постоянно в ек играет и подбор футболистов норм
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