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    Агент пригрозил «Карабаху» уходом Лунева

    Антон Смирнов, агент вратаря «Карабаха» Андрея Лунева, недоволен действиями азербайджанского клуба.

    • Сегодня появилась информация, что зарплата российского футболиста в «Карабахе» составляет 200 тысяч евро в год.
    • Он хочет трехкратного повышения своего оклада.
    • В противном случае Лунев якобы готов уйти ради возвращения в РПЛ.

    – Мы увидели эти публикации на крупнейшем спортивном портале Азербайджана. Читаем информацию с недоумением, потому что сведения в публикации являются конфиденциальными.

    Очевидно, что информацию именно так преподносят люди из «Карабаха», что для нас странно и неприемлемо во время ведения переговорного процесса игрока с клубом.

    – Андрей хочет 600 тысяч, как пишут азербайджанцы?

    В отличие от людей из клуба, сливающих информацию в прессу, не считаю этичным называть цифры. Переговоры любят тишину. Хотелось бы понять, зачем кто-то из клуба распространяет данные сведения, ведь такое поведение точно не будет способствовать тому, чтобы Андрей остался.

    Считаю важным пояснить нюанс: когда Лунев приходил в «Карабах», его зарплата была изначально серьезно занижена. Важно, что это признавал сам клуб, объясняя свою позицию рисками, связанными с состоянием здоровья Андрея, так как у него в последние два года было много травм.

    Расскажу и такую важную деталь: зимой 2023 года, когда Андрей был еще в «Байере», все тот же «Карабах» предлагал ему зарплату в 2,5 раза больше, чем та, на которую он согласился в августе.

    При подписании контракта мы проговаривали с «Карабахом», что Андрей соглашается на условия ниже условий игрока его уровня. Мы также договаривались, что в случае, если сложностей со здоровьем не возникнет и Лунев будет играть на высоком уровне, помогая клубу в достижении высоких результатов, к концу календарного года зарплата будет пересмотрена в большую сторону.

    – Условия в итоге были пересмотрены?

    На данный момент клуб не увеличил зарплату. Она остается прежней. В январе-феврале «Карабах» сделал улучшенное предложение о долгосрочном продлении контракта, которое нас по условиям не устроило. Все время Лунев получал зарплату ниже той, что действительно заслуживал, не ходил в клуб, не просил прибавок и не качал права.

    Считаем, что сейчас Андрей доказал свою состоятельность, является важной составляющей успехов клуба в текущем сезоне и заслуживает зарплату соответствующего уровня. Более того, по тем предложениям, что мне поступают по Андрею от различных агентов, мы видим: другие клубы оценивают его уровень в несколько раз выше, чем «Карабах».

    Андрею 32 года, он востребован, играет на высоком уровне и, как нам кажется, имеет право на достойный заработок. В этом нет ничего странного и не должно вызывать у клуба негатив.

    Отмечу, что наши встречные условия «Карабаху» являются абсолютно приемлемыми и не завышенными. Еще раз: подобное поведение людей из «Карабаха» для нас необъяснимо. Вместо ответа на наше предложение клуб вбрасывает в прессу конфиденциальную информацию, раскрывает цифры.

    Мы расцениваем это как давление на игрока с целью создания ему негативной репутации. Речь не идет о требовании с нашей стороны трехкратного увеличения зарплаты, если брать зарплату, которую Лунев действительно заслуживает и должен был получить изначально в случае отсутствия у клуба рисков.

    Мы предложили выполнимые и приемлемые условия. Андрей ведет себя достойно. Не ведет переговоров с другими клубами, хотя к нему постоянно возникает интерес. Он сконцентрирован на футболе и на «Карабахе» и не ходит к руководству клуба за выбиванием себе денег, ничего не требует, не ставит ультиматумов.

    – Контракт с «Карабахом» заканчивается летом. Опция «плюс 1» – обязательная?

    – Клуб не раз говорил об этой опции в переговорном процессе, но здесь есть ряд юридических тонкостей, которые являются спорными и неоднозначными. Не хочу конкретизировать детали, скажу лишь, что данная опция есть, но она активируется при наступлении определенных обстоятельств.

    Но практика ФИФА такова, что не допускает одностороннего продления трудовых отношений одной из сторон. В любом случае нужно согласие игрока. Есть детали, которые клубу не стоит сбрасывать со счетов.

    – Есть ли вероятность, что следующий сезон Андрей проведет в другом клубе?

    – Мы с уважением относимся к «Карабаху» и открыты для переговоров. Но если «Карабах» и дальше будет так себя вести и относиться к своему футболисту, который внес в успехи клуба в текущем сезоне серьезный вклад, разглашая нюансы переговорного процесса и оказывая давление через прессу, мы всерьез будем рассматривать варианты продолжения карьеры в другом клубе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.04.2024 14:50
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    Комментарии (1)
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    acor94
    1712386048
    все данные по зарплатам должны быть открыты во всех клубах. никакой конфиденциальности в такой сфере быть не должно.
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