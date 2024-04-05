Хорватия вышла в финальную стадию Евро в шестой раз подряд и второй под руководством Златко Далича. Путевку в Германию сборная заработала в последнем туре благодаря победе над Арменией.
Матчи сборной Хорватии в группе B
15.06, 19:00, Испания – Хорватия, стадион «Олимпийский стадион», Берлин.
19.06, 16:00, Хорватия – Албания, стадион «Фолькспаркштадион», Гамбург.
24.06, 22:00, Хорватия – Италия, стадион «Ред Булл Арена», Лейпциг.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Хорватии в седьмой раз будет принимать участие в турнире.