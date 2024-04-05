Хорватия вышла в финальную стадию Евро в шестой раз подряд и второй под руководством Златко Далича. Путевку в Германию сборная заработала в последнем туре благодаря победе над Арменией.

Матчи сборной Хорватии в группе B

15.06, 19:00, Испания – Хорватия, стадион «Олимпийский стадион», Берлин.

19.06, 16:00, Хорватия – Албания, стадион «Фолькспаркштадион», Гамбург.

24.06, 22:00, Хорватия – Италия, стадион «Ред Булл Арена», Лейпциг.