Франция – двукратный чемпион Европы, команда не пропускала финальных турниров с 1988 года. Сборная квалифицировалась – 13 октября, победив Нидерланды со счетом 2:1.
Матчи сборной Франции в группе D
17.06, 22:00, Австрия – Франция, стадион «Меркур Шпильарена», Дюссельдорф.
21.06, 22:00, Нидерланды – Франция, стадион «Ред Булл Арена», Лейпциг.
25.06, 19:00, Франция – Польша, стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Франции в одиннадцатый раз будет принимать участие в турнире.