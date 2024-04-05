Франция – двукратный чемпион Европы, команда не пропускала финальных турниров с 1988 года. Сборная квалифицировалась – 13 октября, победив Нидерланды со счетом 2:1.

Матчи сборной Франции в группе D

17.06, 22:00, Австрия – Франция, стадион «Меркур Шпильарена», Дюссельдорф.

21.06, 22:00, Нидерланды – Франция, стадион «Ред Булл Арена», Лейпциг.

25.06, 19:00, Франция – Польша, стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд.