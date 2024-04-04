Сборная Германии получила автоматическую путевку на Чемпионат Европы на правах хозяина. Команда Германии не пропустила ни одного Евро с 1972 года (в том числе как ФРГ).
Матчи сборной Германии в группе А
14.06, 22:00, Германия – Шотландия, стадион «Альянц Арена», Мюнхен.
19.06, 19:00, Германия – Венгрия, стадион «Мерседес-Бенц-Арена», Штутгарт.
23.06, 22:00, Швейцария – Германия, стадион «Дойче банк Парк», Франкфурт.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Германии в четырнадцатый раз будет принимать участие в турнире (в том числе как ФРГ).