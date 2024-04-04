Сборная Германии получила автоматическую путевку на Чемпионат Европы на правах хозяина. Команда Германии не пропустила ни одного Евро с 1972 года (в том числе как ФРГ).

Матчи сборной Германии в группе А

14.06, 22:00, Германия – Шотландия, стадион «Альянц Арена», Мюнхен.

19.06, 19:00, Германия – Венгрия, стадион «Мерседес-Бенц-Арена», Штутгарт.

23.06, 22:00, Швейцария – Германия, стадион «Дойче банк Парк», Франкфурт.