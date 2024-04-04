Словения проиграла всего 2 матча из 10 и завершила квалификацию на чемпионат Европы победой со счетом 2:1 над конкурентом за второе место в группе – сборной Казахстана.

Матчи сборной Словении в группе С

16.06, 19:00, Словения – Дания, стадион «Мерседес-Бенц-Арена», Штутгарт.

20.06, 16:00, Словения – Сербия, стадион «Альянц Арена», Мюнхен.

25.06, 22:00, Англия – Словения, стадион «Рейн Энерги», Кельн.