Словения проиграла всего 2 матча из 10 и завершила квалификацию на чемпионат Европы победой со счетом 2:1 над конкурентом за второе место в группе – сборной Казахстана.
Матчи сборной Словении в группе С
16.06, 19:00, Словения – Дания, стадион «Мерседес-Бенц-Арена», Штутгарт.
20.06, 16:00, Словения – Сербия, стадион «Альянц Арена», Мюнхен.
25.06, 22:00, Англия – Словения, стадион «Рейн Энерги», Кельн.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Словении во второй раз будет принимать участие в турнире.