17 ноября, Албания сыграла вничью с Молдовой и гарантировала себе выход в финальную часть Чемпионата Европы. Албанцы впервые вышли на Евро в 2016-м году, когда обыграли в заключительном матче группового этапа сборную России.

Матчи сборной Албании в группе В

15.06, 22:00, Италия – Албания, стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд.

19.06, 16:00, Хорватия – Албания, стадион «Фолькспаркштадион», Гамбург.

24.06, 22:00, Албания – Испания, стадион «Меркур Шпильарена», Дюссельдорф.