17 ноября, Албания сыграла вничью с Молдовой и гарантировала себе выход в финальную часть Чемпионата Европы. Албанцы впервые вышли на Евро в 2016-м году, когда обыграли в заключительном матче группового этапа сборную России.
Матчи сборной Албании в группе В
15.06, 22:00, Италия – Албания, стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд.
19.06, 16:00, Хорватия – Албания, стадион «Фолькспаркштадион», Гамбург.
24.06, 22:00, Албания – Испания, стадион «Меркур Шпильарена», Дюссельдорф.
- Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В турнире примут участие 24 сборные.
- Сборная Албании во второй раз будет принимать участие в турнире.