Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Реакция Мостового на выход Грузии на Евро-2024

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал исторический выход Грузии на Евро-2024.

    «У меня есть несколько друзей из Грузии. За два дня до матча я говорил, что буду болеть за сборную Грузии и надеяться, что они выйдут на Евро. Предполагал, что будет ничейная игра, а потом – серия пенальти.

    Рад за сборную Грузии. Там до сих пор праздник. Говорят, что люди там вообще не спали и ещe долго не будут. Это очень здорово и шикарно! Тем более, прошли довольную сильную Грецию, которая ранее разгромила Казахстан», – сказал Мостовой.

    • В финальном стыковом матче Грузия дома победила Грецию (0:0, 4:2 по пенальти).
    • Грузия впервые вышла на Евро/ЧМ.
    • Летом в Германии команда сыграет в одной группе с Португалией, Турцией, Чехией.

    Новости по теме
    Агент сравнил сборные России и Грузии 1
    Реакция Сосо Павлиашвили на выход Грузии на Евро-2024 7
    Канделаки высказалась о выходе сборной Грузии на Евро-2024 9
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.03.2024 20:54
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    alex1951
    1711571452
    Ну ,если Мостовой сдедал такой прогноз и не прошелся по CASINO, то просто дурень.... Жил ббы щас на Канарах!))))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+