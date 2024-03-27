Реакция Мостового на выход Грузии на Евро-2024

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал исторический выход Грузии на Евро-2024.

«У меня есть несколько друзей из Грузии. За два дня до матча я говорил, что буду болеть за сборную Грузии и надеяться, что они выйдут на Евро. Предполагал, что будет ничейная игра, а потом – серия пенальти.

Рад за сборную Грузии. Там до сих пор праздник. Говорят, что люди там вообще не спали и ещe долго не будут. Это очень здорово и шикарно! Тем более, прошли довольную сильную Грецию, которая ранее разгромила Казахстан», – сказал Мостовой.