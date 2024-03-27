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    Реакция Сосо Павлиашвили на выход Грузии на Евро-2024

    Эстрадный певец Сосо Павлиашвили прокомментировал выход Грузии на Евро-2024.

    «Выход сборной Грузии на Евро-2024 – это как после страшной пасмурной погоды появляется радуга. Вот такое сейчас счастье в Грузии! Грузинский футбол, конечно, заслуживает этого. Видел все эмоции грузинского народа. Мы пропитаны футболом!» – сказал артист.

    • В финальном стыковом матче Грузия дома победила Грецию (0:0, 4:2 по пенальти).
    • Грузия впервые вышла на Евро/ЧМ.
    • Летом в Германии команда сыграет в одной группе с Португалией, Турцией, Чехией.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    Цугундeр
    1711550935
    Почему этот человек никогда не бесит ? Видимо ,потому что Человек . Вперёд ,Грузия .
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    Спартач80
    1711552264
    Удачи Грузии! Но будет, как имя у Павлиашвили. Но как же всё таки стыдно за Зенит...
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    alex1951
    1711555850
    Ну, а если взять все послесоветские республики,то рейтинг был бы таков ... №1 Россия №2 Украина №3 Латвия № 4 Грузия и № 5 Эстония.......Это берется по международным заслугам....Каждый покопавшись может это проверить....... Про остальных помолчу.
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    kirdykprishel
    1711556622
    Типа теперь снова с Грузией? В 2008 когда было вторжение в Грузию, сидел язык в жопу засунув.
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    Бан
    1711559299
    Какое отношение этот павиан имеет к Грузии? Из-за имени и фамилии? Он хоть в Тбилиси может приехать?
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