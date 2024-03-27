Реакция Сосо Павлиашвили на выход Грузии на Евро-2024

Эстрадный певец Сосо Павлиашвили прокомментировал выход Грузии на Евро-2024.
«Выход сборной Грузии на Евро-2024 – это как после страшной пасмурной погоды появляется радуга. Вот такое сейчас счастье в Грузии! Грузинский футбол, конечно, заслуживает этого. Видел все эмоции грузинского народа. Мы пропитаны футболом!» – сказал артист.
- В финальном стыковом матче Грузия дома победила Грецию (0:0, 4:2 по пенальти).
- Грузия впервые вышла на Евро/ЧМ.
- Летом в Германии команда сыграет в одной группе с Португалией, Турцией, Чехией.