Реакция Сосо Павлиашвили на выход Грузии на Евро-2024

Эстрадный певец Сосо Павлиашвили прокомментировал выход Грузии на Евро-2024.

«Выход сборной Грузии на Евро-2024 – это как после страшной пасмурной погоды появляется радуга. Вот такое сейчас счастье в Грузии! Грузинский футбол, конечно, заслуживает этого. Видел все эмоции грузинского народа. Мы пропитаны футболом!» – сказал артист.