Глушаков рассказал об адаптации в Армении

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков высказался о своей адаптации в Армении.
«Адаптация прошла хорошо, чувствую себя отлично.
Если ли различие между РПЛ и чемпионатом Армении? Здесь немного своеобразный чемпионат, практически через каждые четыре дня игра. Поэтому нет времени тренироваться. Есть период восстановления, а потом приходится играть. Иногда матчи наслаиваются на физические кондиции футболистов. Надо понять, как здесь правильно подготавливаться и подходить к тренировочному процессу», – сказал Глушаков.
- Денис перешел в «Урарту» зимой как свободный агент.
- Россиянин провел в чемпионате Армении 3 матча.
- 37-летний игрок стоит 200 тысяч евро.