Глушаков рассказал об адаптации в Армении

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков высказался о своей адаптации в Армении.

«Адаптация прошла хорошо, чувствую себя отлично.

Если ли различие между РПЛ и чемпионатом Армении? Здесь немного своеобразный чемпионат, практически через каждые четыре дня игра. Поэтому нет времени тренироваться. Есть период восстановления, а потом приходится играть. Иногда матчи наслаиваются на физические кондиции футболистов. Надо понять, как здесь правильно подготавливаться и подходить к тренировочному процессу», – сказал Глушаков.