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    Глушаков рассказал об адаптации в Армении

    Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков высказался о своей адаптации в Армении.

    «Адаптация прошла хорошо, чувствую себя отлично.

    Если ли различие между РПЛ и чемпионатом Армении? Здесь немного своеобразный чемпионат, практически через каждые четыре дня игра. Поэтому нет времени тренироваться. Есть период восстановления, а потом приходится играть. Иногда матчи наслаиваются на физические кондиции футболистов. Надо понять, как здесь правильно подготавливаться и подходить к тренировочному процессу», – сказал Глушаков.

    • Денис перешел в «Урарту» зимой как свободный агент.
    • Россиянин провел в чемпионате Армении 3 матча.
    • 37-летний игрок стоит 200 тысяч евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1711118809
    Главное ,дудук береги ..
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    ...уефан
    1711119514
    ...Армения - тоже Европа!...
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