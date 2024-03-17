Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Клопп высказался о 3:4 с «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после четвертьфинального матча Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (3:4).

    «Очень напряженный матч. «МЮ» начал очень хорошо, в отличие от нас. Мы воспользовались временем и хорошо адаптировались. Наша игра была выдающейся, но мы должны были решить исход матча и не сделали этого. Очевидно, что при преимуществе в один мяч соперник не дремлет. В конце концов мы проиграли.

    Ребята выложились полностью. Мы были не так хороши в принятии решений. Нужно принять результат. Соперник заслуживает выхода в следующий раунд. Во втором тайме был период, когда мы должны были довести дело до конца, но мы этого не сделали, и мы знаем, что они могли отыграться.

    Думаю, мои игроки снова проявили невероятный характер. Снова приложили сверхусилия, все это продемонстрировали. По количеству матчей в сезоне нас нельзя сравнивать с «МЮ». Все в порядке, мы справляемся», – сказал Клопп.

    Новости по теме
    Футболисты «Ливерпуля» выбрали преемника для Клоппа 2
    Клопп прокомментировал разгром «Спарты» в Лиге Европы
    Клопп – об ударе Доку: «Если бы мяча там не было, он бы убил Мак Аллистера»
    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2024 22:43
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+