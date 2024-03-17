Клопп высказался о 3:4 с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после четвертьфинального матча Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (3:4).

«Очень напряженный матч. «МЮ» начал очень хорошо, в отличие от нас. Мы воспользовались временем и хорошо адаптировались. Наша игра была выдающейся, но мы должны были решить исход матча и не сделали этого. Очевидно, что при преимуществе в один мяч соперник не дремлет. В конце концов мы проиграли.

Ребята выложились полностью. Мы были не так хороши в принятии решений. Нужно принять результат. Соперник заслуживает выхода в следующий раунд. Во втором тайме был период, когда мы должны были довести дело до конца, но мы этого не сделали, и мы знаем, что они могли отыграться.

Думаю, мои игроки снова проявили невероятный характер. Снова приложили сверхусилия, все это продемонстрировали. По количеству матчей в сезоне нас нельзя сравнивать с «МЮ». Все в порядке, мы справляемся», – сказал Клопп.