Лунев объяснил, почему отказал «Ньюкаслу»

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев рассказал, что его приглашали в клуб АПЛ.
«Хотел бы поиграть в Англии? Очень. Был вариант, когда находился в «Байере».
Один знакомый говорил, что есть возможность поехать в «Ньюкасл», быть там третьим или четвертым вратарем.
У них есть основной Поуп, Дубравка. Говорил мне, что у них есть два опытных вратаря, не хватает третьего вратаря.
Они как раз взяли Кариуса. Я ответил отказом», – заявил Лунев.
- Российский голкипер выступал за «Байер» с 2021 по 2023 год.
- Прошлым летом он перешел в «Карабах» в качестве свободного агента.
- В этом сезоне Лунев пропустил 35 голов в 26 матчах.