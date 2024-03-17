Лунев объяснил, почему отказал «Ньюкаслу»

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев рассказал, что его приглашали в клуб АПЛ.

«Хотел бы поиграть в Англии? Очень. Был вариант, когда находился в «Байере».

Один знакомый говорил, что есть возможность поехать в «Ньюкасл», быть там третьим или четвертым вратарем.

У них есть основной Поуп, Дубравка. Говорил мне, что у них есть два опытных вратаря, не хватает третьего вратаря.

Они как раз взяли Кариуса. Я ответил отказом», – заявил Лунев.