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    Лунев объяснил, почему отказал «Ньюкаслу»

    Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев рассказал, что его приглашали в клуб АПЛ.

    «Хотел бы поиграть в Англии? Очень. Был вариант, когда находился в «Байере».

    Один знакомый говорил, что есть возможность поехать в «Ньюкасл», быть там третьим или четвертым вратарем.

    У них есть основной Поуп, Дубравка. Говорил мне, что у них есть два опытных вратаря, не хватает третьего вратаря.

    Они как раз взяли Кариуса. Я ответил отказом», – заявил Лунев.

    • Российский голкипер выступал за «Байер» с 2021 по 2023 год.
    • Прошлым летом он перешел в «Карабах» в качестве свободного агента.
    • В этом сезоне Лунев пропустил 35 голов в 26 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1710687957
    Приглашение из Англии от "знакомого " 5-м вратарём. Это на полном серьёзе ?
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