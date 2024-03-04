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    • «Аль-Айн» – «Аль-Наср»: прогноз на матч четвертьфинала Лиги чемпионов АФК, 4 марта

    «Аль-Айн» – «Аль-Наср»: прогноз на матч четвертьфинала Лиги чемпионов АФК, 4 марта

    4 марта, в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов сыграют «Аль-Айн» и «Аль-Наср». Игру проведут в 19:00 по московскому времени.

    «Аль-Айн»

    В последних 5 матчах команда из ОАЭ сыграла так:

    • 29.02.24 «Аль-Айн» – «Хатта» 5:3;

    • 25.02.24 «Банияс» – «Аль-Айн» 0:1;

    • 21.02.24 «Аль-Айн» – «Насаф» 2:1;

    • 18.02.24 «Аль-Айн» – «Аль-Вахда» 1:0;

    • 14.02.24 «Насаф» – «Аль-Айн» 0:1.

    «Аль-Наср»

    В последних 5 матчах команда из Саудовской Аравии сыграла так:

    Прогноз на матч «Аль-Айн» – «Аль-Наср»

    История противостояния команд насчитывает два матча – обе встречи прошли в рамках азиатской Лиги чемпионов:

    • 24.09.20 «Аль-Наср Эр-Рияд» – «Аль-Айн» 0:1;

    • 18.02.20 «Аль-Айн» – «Аль-Наср Эр-Рияд» 1:2.

    В предстоящей встрече «Аль-Наср» выглядит фаворитом матча – команда имеет звездный состав и показывает солидные результаты. Наш прогноз – победа «Аль-Насра» (1.72).

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2024 09:16
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