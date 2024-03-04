4 марта, в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов сыграют «Аль-Айн» и «Аль-Наср». Игру проведут в 19:00 по московскому времени.
«Аль-Айн»
В последних 5 матчах команда из ОАЭ сыграла так:
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29.02.24 «Аль-Айн» – «Хатта» 5:3;
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25.02.24 «Банияс» – «Аль-Айн» 0:1;
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21.02.24 «Аль-Айн» – «Насаф» 2:1;
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18.02.24 «Аль-Айн» – «Аль-Вахда» 1:0;
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14.02.24 «Насаф» – «Аль-Айн» 0:1.
«Аль-Наср»
В последних 5 матчах команда из Саудовской Аравии сыграла так:
- 29.02.24 «Аль-Наср» – «Аль-Хазм» 4:4;
- 25.02.24 «Аль-Шабаб» – «Аль-Наср» 2:3;
- 21.02.24 «Аль-Наср» – «Аль-Фейха» 2:0;
- 17.02.24 «Аль-Наср» – «Аль-Фатех» 2:1;
- 14.02.24 «Аль-Фейха» – «Аль-Наср» 0:1.
Прогноз на матч «Аль-Айн» – «Аль-Наср»
История противостояния команд насчитывает два матча – обе встречи прошли в рамках азиатской Лиги чемпионов:
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24.09.20 «Аль-Наср Эр-Рияд» – «Аль-Айн» 0:1;
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18.02.20 «Аль-Айн» – «Аль-Наср Эр-Рияд» 1:2.
В предстоящей встрече «Аль-Наср» выглядит фаворитом матча – команда имеет звездный состав и показывает солидные результаты. Наш прогноз – победа «Аль-Насра» (1.72).