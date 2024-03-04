4 марта, в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов сыграют «Аль-Айн» и «Аль-Наср». Игру проведут в 19:00 по московскому времени.

В последних 5 матчах команда из ОАЭ сыграла так:

«Аль-Наср»

В последних 5 матчах команда из Саудовской Аравии сыграла так:

Прогноз на матч «Аль-Айн» – «Аль-Наср»

История противостояния команд насчитывает два матча – обе встречи прошли в рамках азиатской Лиги чемпионов:

24.09.20 «Аль-Наср Эр-Рияд» – «Аль-Айн» 0:1;

18.02.20 «Аль-Айн» – «Аль-Наср Эр-Рияд» 1:2.

В предстоящей встрече «Аль-Наср» выглядит фаворитом матча – команда имеет звездный состав и показывает солидные результаты. Наш прогноз – победа «Аль-Насра» (1.72).