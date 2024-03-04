Роналду снова провоцировали, скандируя фамилию Месси

Фанаты «Аль-Айна» пытались вывести из себя форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время первого четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов.

Когда закончился первый тайм, они начали скандировать «Месси, Месси».

Португалец отреагировал спокойно, покачал головой и ушел в подтрибунное помещение.