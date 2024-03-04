Роналду снова провоцировали, скандируя фамилию Месси

Фанаты «Аль-Айна» пытались вывести из себя форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время первого четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов.
Когда закончился первый тайм, они начали скандировать «Месси, Месси».
Португалец отреагировал спокойно, покачал головой и ушел в подтрибунное помещение.
- «Аль-Наср» проиграл со счетом 0:1.
- Ответная встреча в Эр-Рияде состоится 11 марта.
- 25 февраля в ходе матча с «Аль-Шабабом» Роналду повелся на аналогичную провокацию, показал болельщикам неприличный жест с рукой у паха, вследствие чего получил дисквалификацию на 1 игру.