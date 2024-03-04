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    Роналду снова провоцировали, скандируя фамилию Месси

    Фанаты «Аль-Айна» пытались вывести из себя форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время первого четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов.

    Когда закончился первый тайм, они начали скандировать «Месси, Месси».

    Португалец отреагировал спокойно, покачал головой и ушел в подтрибунное помещение.

    • «Аль-Наср» проиграл со счетом 0:1.
    • Ответная встреча в Эр-Рияде состоится 11 марта.
    • 25 февраля в ходе матча с «Аль-Шабабом» Роналду повелся на аналогичную провокацию, показал болельщикам неприличный жест с рукой у паха, вследствие чего получил дисквалификацию на 1 игру.

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    Источник: Daily Mail

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    04.03.2024 23:34
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Bozigit
    1709586189
    Нужно спокойно реагировать. А то в дальнейшем будет сложно
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    Pooodle
    1709587128
    Промеса тоже провоцируют: то заденут его на машине, то порошочек подкинут, то на ножечек его наткнуться. Гы-гы-гы!
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    СпорЦмен
    1709587422
    Такие же болелы и у срамтака. Отвернешься и нож в спину.
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    kazancevka99
    1709590444
    Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «серебряный прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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    САНЁК17
    1709610348
    Те кто провоцируют они не считаются мусульманами, мусульмане так себя не ведут
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    моэм
    1709613703
    Смелые толпой , а один на один дрищут в трусы....трусы .
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