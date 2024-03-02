Глушаков впервые прокомментировал свой переход в «Урарту»

Новичок «Урарту» Денис Глушаков высказался о своем трансфере в клуб из Армении.

Российский полузащитник заключил контракт с «Урарту» 27 февраля.

В тот же день Глушаков дебютировал за новую команду, отыграв 2-й тайм в матче с «Пюником» (1:1).

Его соглашение с армянским клубом рассчитано до конца сезона.

«Быстро все произошло, я так контракт впервые подписывал – в ускоренном виде.

Во-первых, Долгов пришел, пообщались с ним, он мне сказал, что если не будет варианта или что-то у тебя не получится или еще что-то будет не так, приезжай, ты же знаешь и тренера, и президента.

Я сказал, что дело не в том, что будет или не будет варианта, это чемпионат Армении, интересный чемпионат, команда чемпионская, потом позвонил Джеван Крикорович, пообщались с ним.

Сказал, что у меня есть 10-15 минут, потому что трансферное окно скоро закроется, у команды очень важная игра против «Пюника». Приехал домой, с женой быстро пообщались.

Я собрал вещи, поехал в аэропорт, распечатал контракт, подписал его, отправил сюда, утром прошел медоблседование и уже сыграл игру, так что все быстро произошло», – заявил Глушаков.