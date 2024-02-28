«Бавария» заинтересована в защитнике «Ливерпуля»

Шотландский защитник Эндрю Робертсон может перейти из «Ливерпуля» в «Баварию». По данным Daily Mail, мюнхенский клуб намерен подписать 29-летнего игрока в случае ухода Альфонсо Дэвиса.
В «Баварии» понимают, что осуществить трансфер Робертсона будет сложно, но клуб намерен найти высококлассную замену канадцу.
- Сообщалось, что 23-летний Дэвис уже дал согласие на переход в «Реал».
- Контракт Робертсона с «Ливерпулем» действует до 2026 года.
- В этом сезоне он провел 15 матчей за «красных», забил 1 гол и отдал 1 передачу.
Источник: Daily Mail