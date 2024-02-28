«Бавария» заинтересована в защитнике «Ливерпуля»

Шотландский защитник Эндрю Робертсон может перейти из «Ливерпуля» в «Баварию». По данным Daily Mail, мюнхенский клуб намерен подписать 29-летнего игрока в случае ухода Альфонсо Дэвиса.

В «Баварии» понимают, что осуществить трансфер Робертсона будет сложно, но клуб намерен найти высококлассную замену канадцу.