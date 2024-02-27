Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Страсбура», 1/4 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Лион»: Лопеш, Тальяфико, Ловрен, О´Браян,, Кэнбеди, Какере, Фофана, Акуоку, Мангаля, Шерки, Ляказетт.

Главный тренер: Пьер Сейдж

«Страсбур»: Беллароуч, Гильбер, Перрин, Силла, Делайн, Диарра, Сиссоко, Мванга, Баква, Эмега, Гамейро.

Главный тренер: Патрик Виейра

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Страсбур»