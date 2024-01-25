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    • Губерниев высказался о решении Басты перевести СКА в Медиалигу

    Губерниев высказался о решении Басты перевести СКА в Медиалигу

    Журналист и шоумен Дмитрий Губерниев прокомментировал решение владельца СКА артиста Василия Вакуленко (известного под псевдонимом Баста) перевести ростовский клуб из Второй лиги в Медиалигу.

    «Уходит он в Медиалигу, и что? Команда ведь частная, если так, то она может играть хоть в чемпионате Луны. Пусть играет! Хозяин – барин», – сказал Губерниев.

    • В 1981 году СКА выиграл Кубок СССР по футболу.
    • В последний раз клуб выступал в высшей лиге в чемпионате СССР в 1985 году.
    • Во второй половине 2023 года СКА занял восьмое место в группе 1 дивизиона Б Второй лиги.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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