Губерниев высказался о решении Басты перевести СКА в Медиалигу

Журналист и шоумен Дмитрий Губерниев прокомментировал решение владельца СКА артиста Василия Вакуленко (известного под псевдонимом Баста) перевести ростовский клуб из Второй лиги в Медиалигу.
«Уходит он в Медиалигу, и что? Команда ведь частная, если так, то она может играть хоть в чемпионате Луны. Пусть играет! Хозяин – барин», – сказал Губерниев.
- В 1981 году СКА выиграл Кубок СССР по футболу.
- В последний раз клуб выступал в высшей лиге в чемпионате СССР в 1985 году.
- Во второй половине 2023 года СКА занял восьмое место в группе 1 дивизиона Б Второй лиги.