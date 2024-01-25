Губерниев высказался о решении Басты перевести СКА в Медиалигу

Журналист и шоумен Дмитрий Губерниев прокомментировал решение владельца СКА артиста Василия Вакуленко (известного под псевдонимом Баста) перевести ростовский клуб из Второй лиги в Медиалигу.

«Уходит он в Медиалигу, и что? Команда ведь частная, если так, то она может играть хоть в чемпионате Луны. Пусть играет! Хозяин – барин», – сказал Губерниев.