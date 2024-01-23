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    Канчельскис: «В России футбол в глубинке умер»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отказался заниматься популизмом в оценках российского футбола

    «Футбол в глубинке умер. Всe. Сколько было команд, зон во второй лиге тогда, в 2010 году? А сейчас на Востоке сколько команд? Шесть. Остальные вымерли! Плачевно, но ничего не поделаешь.

    Я реалистично смотрю на вещи. Я и в глубинке работал, и в столице – все видел и вижу. При чем тут оптимизм? Популисты вам расскажут, как все хорошо.

    Если не ошибаюсь, у нас в год домашнего чемпионата мира, в 2018-м, закрылось 11 футбольных команд. Это дает повод для оптимизма? Надо смотреть реально на вещи.

    Если бы эти клубы процветали и их становилось только больше – тогда другое дело. Но они же на самом деле позакрывались. Или вы считаете, что лить в уши, заниматься популизмом – это хорошо? А кого-то это устраивает. Моя хата с краю – никого не знаю», – сказал Канчельскис.

    • 6 команд играли в зоне «Восток» Второй лиги в 2017–2020 годах.
    • С сезона-2020/21 она была расформирована, клубы, ранее игравшие в ней, добавили в другие группы.
    • Со второй половины 2023 года Вторую лигу разделили на два дивизиона с группами в них.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (15)
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    bset
    1705995607
    После критики Агкацева за цены на яйца, удивительно, как Канчельскис не сказал "Ничего не знаю. У меня с футболом все отлично. А что там за забором, меня не интересует"
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    Давид59
    1705995765
    В "футбольных" странах нет понятия "глубинка". Количество лиг и команд на порядок превышает наши лиги. И это при стократно меньших территориях. Что-то не так в нашем "королевстве". Хотя сегодня я бы сказал, что всё не так.
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    СпорЦмен
    1705997302
    Зато сколько открылось новых магнитов, к и б и т.д... Вот беда, монополистов футбол совсем не интересует. Помнится мне, наш президент обещал, что монополии не будет.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705998812
    Потому, что раньше дети летом с утра до ночи гоняли мяч, зимой Коробки заливали, шайбу катали. А сейчас отпрыски яйца в штанах катают не отрываясь от гаджетов и не выходя на улицу. Смотришь на этих запрограммированных зомби на улице и в транспорте, они вокруг ничего не видят, уткнувшись в коробочки. . Нормы ГТО для них недостижимы. Гыгыгы
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    Glebson
    1705998877
    Дело же не в футболе. Сама глубинка потихоньку умирает. Возможно, это нормальный процесс, все хотят жить в больших городах, либо в пригороде.
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    Cleaner
    1705999124
    Канчельскис, езжай в Англию, там все хорошо. Что ты в России мучаешься? Тут же, по твоему, все не так.
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    DVOK68
    1706000981
    Сам не сдохни...
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