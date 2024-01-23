Канчельскис: «В России футбол в глубинке умер»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отказался заниматься популизмом в оценках российского футбола

«Футбол в глубинке умер. Всe. Сколько было команд, зон во второй лиге тогда, в 2010 году? А сейчас на Востоке сколько команд? Шесть. Остальные вымерли! Плачевно, но ничего не поделаешь.

Я реалистично смотрю на вещи. Я и в глубинке работал, и в столице – все видел и вижу. При чем тут оптимизм? Популисты вам расскажут, как все хорошо.

Если не ошибаюсь, у нас в год домашнего чемпионата мира, в 2018-м, закрылось 11 футбольных команд. Это дает повод для оптимизма? Надо смотреть реально на вещи.

Если бы эти клубы процветали и их становилось только больше – тогда другое дело. Но они же на самом деле позакрывались. Или вы считаете, что лить в уши, заниматься популизмом – это хорошо? А кого-то это устраивает. Моя хата с краю – никого не знаю», – сказал Канчельскис.