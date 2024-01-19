Хендерсон прокомментировал трансфер в «Аякс»

Новичок «Аякса» Джордан Хендерсон дал комментарий по поводу трансфера из «Аль-Иттифака».
«2023 год был тяжелым для «Аякса». Как и для меня полгода в Саудовской Аравии. Надеюсь, мы поможем друг другу двигаться вперед и добиться максимального успеха», – сказал британец.
- Хендерсон провел в Саудовской Аравии полгода, сделав 5 ассистов в 19 матчах.
- Англичанин предлагал свои услуги «Барселоне», но получил отказ.
- Джордан еще не получал зарплату в «Аль-Иттифаке» – он хотел сэкономить на налогах, а теперь может остаться без денег.