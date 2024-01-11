Баста может стать владельцем второго футбольного клуба

Спортивный директор СКА Виктор Панченко прокомментировал возможность появления медиафутбольной команды в структуре клуба из Ростова-на-Дону.

Владельцем СКА является известный рэпер Баста – Василий Вакуленко.

«Все решения по обеим командам: профессиональной и медиафутбольной должны быть приняты после 15 января. Этот вопрос будет решать руководство во главе с Василием Михайловичем [Вакуленко]. Может появиться медиафутбольная команда в Москве. Обе команды будет курировать Василий Михайлович», – сказал Панченко.