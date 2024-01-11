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    Баста может стать владельцем второго футбольного клуба

    Спортивный директор СКА Виктор Панченко прокомментировал возможность появления медиафутбольной команды в структуре клуба из Ростова-на-Дону.

    Владельцем СКА является известный рэпер Баста – Василий Вакуленко.

    «Все решения по обеим командам: профессиональной и медиафутбольной должны быть приняты после 15 января. Этот вопрос будет решать руководство во главе с Василием Михайловичем [Вакуленко]. Может появиться медиафутбольная команда в Москве. Обе команды будет курировать Василий Михайлович», – сказал Панченко.

    • Ранее сообщалось о возможном о возможном уходе СКА из профессионального футбола.
    • СКА занял второе место в подгруппе Б группы 1 дивизиона B Второй лиги по итогам сезона-2023.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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