Баста может стать владельцем второго футбольного клуба

Спортивный директор СКА Виктор Панченко прокомментировал возможность появления медиафутбольной команды в структуре клуба из Ростова-на-Дону.
Владельцем СКА является известный рэпер Баста – Василий Вакуленко.
«Все решения по обеим командам: профессиональной и медиафутбольной должны быть приняты после 15 января. Этот вопрос будет решать руководство во главе с Василием Михайловичем [Вакуленко]. Может появиться медиафутбольная команда в Москве. Обе команды будет курировать Василий Михайлович», – сказал Панченко.
- Ранее сообщалось о возможном о возможном уходе СКА из профессионального футбола.
- СКА занял второе место в подгруппе Б группы 1 дивизиона B Второй лиги по итогам сезона-2023.