Клопп: «Ливерпуль» пойдет ва-банк в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от кубкового матча с «Арсеналом».

Матч на «Эмирейтс» начнется в 19:30 мск.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

В декабре команды сыграли 1:1 в рамках АПЛ.

«Сейчас у нас «Арсенал», через три дня матч на Кубок английской лиги. Позади был отрезок из пяти матчей за 13 дней. Никто не спрашивает, как мы себя чувствуем. Мы просто должны побеждать.

Такова наша жизнь. В матче с «Арсеналом» пойдем ва-банк и посмотрим, что получится», – сказал Клопп.