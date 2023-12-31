Кузнецов прокомментировал отказ уходить из 2DROTS ради «Енисея»

Главный тренер медийного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов остается в клубе. У него было предложение от «Енисея».

«В связи с обстоятельствами, которые у меня были, я принял решение остаться в 2DROTS. Приношу извинения руководству «Енисея», что у нас не получилось. То, что мы хотели сделать для моего отца, думаю, нам было бы это тяжело осуществить. Мне легче контролировать, находиться с ним в Москве.

Это было тяжелое решение и принял его только я – понял, что на данный момент мне лучше будет работать в 2DROTS. Альберт Николаевич очень хотел попробовать наши силы в Красноярске, но в связи с обстоятельствами мы остаемся в Москве. С наступающим Новым годом всех!» – сказал Кузнецов.