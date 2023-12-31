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  • Кузнецов прокомментировал отказ уходить из 2DROTS ради «Енисея»

Кузнецов прокомментировал отказ уходить из 2DROTS ради «Енисея»

31 декабря 2023, 12:25

Главный тренер медийного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов остается в клубе. У него было предложение от «Енисея».

«В связи с обстоятельствами, которые у меня были, я принял решение остаться в 2DROTS. Приношу извинения руководству «Енисея», что у нас не получилось. То, что мы хотели сделать для моего отца, думаю, нам было бы это тяжело осуществить. Мне легче контролировать, находиться с ним в Москве.

Это было тяжелое решение и принял его только я – понял, что на данный момент мне лучше будет работать в 2DROTS. Альберт Николаевич очень хотел попробовать наши силы в Красноярске, но в связи с обстоятельствами мы остаемся в Москве. С наступающим Новым годом всех!» – сказал Кузнецов.

  • Кузнецову предлагали в «Енисее» зарплату в размере 500 тысяч рублей в месяц.
  • Сам тренер говорил, что может отказать красноярцам из-за болезни отца.
  • «Енисей» идет в Первой лиге 10-м.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Первая лига Медиафутбол 2DROTS Енисей Кузнецов Дмитрий
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