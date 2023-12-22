Мостовой объяснил, почему не пойдет на стажировку в «Оренбург»

Бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о своих предпочтениях при выборе клуба для стажировки.

«На данный момент нет выбора команды для стажировки, сейчас все ушли в отпуск, а я особо не заморачиваюсь этим вопросом. Никто из клубов меня не звал. Кто ко мне будет обращаться?

Пройти стажировку можно где и когда угодно, и это не создает никаких трудностей. Да, в «Оренбурге» мне, испаногововорящему, было бы легко с Деограсией, а для клуба – нифига себе! Не забывайте, Мостовой – это все-таки имя для них.

Почему не пойду туда? Они улетают и проводят сборы непонятно где. Для меня сложно поехать в тот же Дубай: сейчас все непросто с перелетом и переездом.

Хочется еще найти клуб поближе к Москве и пойти на практику уже в разгар сезона, а не на сборах. Нужно, чтобы все было в динамике», – сказал Мостовой.