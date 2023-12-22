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    • Мостовой объяснил, почему не пойдет на стажировку в «Оренбург»

    Мостовой объяснил, почему не пойдет на стажировку в «Оренбург»

    Бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о своих предпочтениях при выборе клуба для стажировки.

    «На данный момент нет выбора команды для стажировки, сейчас все ушли в отпуск, а я особо не заморачиваюсь этим вопросом. Никто из клубов меня не звал. Кто ко мне будет обращаться?

    Пройти стажировку можно где и когда угодно, и это не создает никаких трудностей. Да, в «Оренбурге» мне, испаногововорящему, было бы легко с Деограсией, а для клуба – нифига себе! Не забывайте, Мостовой – это все-таки имя для них.

    Почему не пойду туда? Они улетают и проводят сборы непонятно где. Для меня сложно поехать в тот же Дубай: сейчас все непросто с перелетом и переездом.

    Хочется еще найти клуб поближе к Москве и пойти на практику уже в разгар сезона, а не на сборах. Нужно, чтобы все было в динамике», – сказал Мостовой.

    • 55-летний экс-футболист начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа.
    • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
    • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.

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    Источник: Sport24

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