Директор Суперлиги: «Клубы публично отказываются от нас, но кулуарно говорят: «Мы с вами»

Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт сообщил, что проект поддерживают многие клубы, несмотря на публичное отдаление.

«Некоторые клубы опубликовали отказ от Суперлиги. После этого они звонили мне с объяснениями: «Публично мы говорим «нет», но мы с вами».

Это следствие 70-летней монополии УЕФА. Он давит на клубы. Дайте время, и мы убедим клубы. Начинается время переговоров», – сказал Райхарт.