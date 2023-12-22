Директор Суперлиги: «Клубы публично отказываются от нас, но кулуарно говорят: «Мы с вами»

Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт сообщил, что проект поддерживают многие клубы, несмотря на публичное отдаление.
«Некоторые клубы опубликовали отказ от Суперлиги. После этого они звонили мне с объяснениями: «Публично мы говорим «нет», но мы с вами».
Это следствие 70-летней монополии УЕФА. Он давит на клубы. Дайте время, и мы убедим клубы. Начинается время переговоров», – сказал Райхарт.
- Накануне суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
- Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
- Впервые проект Суперлиги возник в 2021 году.
Источник: Marca