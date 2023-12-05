Месси рассказал, что ему не нравится в Майами

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси рассказал об адаптации в городе.

«Самое сложное – пробки. Хотя в Париже они тоже были ощутимы.

Еще как сложность можно назвать жару и влажность. С точки зрения спорта, тренировок, матчей – это слишком, особенно летом», – сказал Месси.

Летом у Месси истек контракт с «ПСЖ».

Аргентинец перешел в «Интер Майами».

Лео сразу помог американцам выиграть Кубок лиг Северной Америки.

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