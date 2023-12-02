Албанец из «Рубина» Даку дерзко отреагировал на итоги жеребьевки Евро-2024

Нападающий «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку оценил итоги жеребьевки группового этапа Евро-2024.

Албанцы сыграют в группе с Италией, Испанией и Хорватией.

«Что за группа! Это одна из сильнейших групп. Я верю в свою сборную, потому что на этапе отбора на Евро-2024 мы доказали, что у нас сильная команда. Мы должны наслаждаться игрой на турнире. Биться, как мы это обычно делаем. И я надеюсь, что у меня, у игрока «Рубина», будет шанс сыграть на Евро!

Спасибо большое за ту поддержку, которую вы мне оказываете. Без «Рубина» я бы не стал игроком своей сборной. И я не смог бы добиться этого успеха вместе с ней. Испания, Хорватия, Италия, готовьтесь! Скоро увидимся!» – сказал Даку.

Для Даку это будет 1-й Евро.

Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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