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    • Албанец из «Рубина» Даку дерзко отреагировал на итоги жеребьевки Евро-2024

    Албанец из «Рубина» Даку дерзко отреагировал на итоги жеребьевки Евро-2024

    Нападающий «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку оценил итоги жеребьевки группового этапа Евро-2024.

    • Албанцы сыграют в группе с Италией, Испанией и Хорватией.

    «Что за группа! Это одна из сильнейших групп. Я верю в свою сборную, потому что на этапе отбора на Евро-2024 мы доказали, что у нас сильная команда. Мы должны наслаждаться игрой на турнире. Биться, как мы это обычно делаем. И я надеюсь, что у меня, у игрока «Рубина», будет шанс сыграть на Евро!

    Спасибо большое за ту поддержку, которую вы мне оказываете. Без «Рубина» я бы не стал игроком своей сборной. И я не смог бы добиться этого успеха вместе с ней. Испания, Хорватия, Италия, готовьтесь! Скоро увидимся!» – сказал Даку.

    • Для Даку это будет 1-й Евро.
    • Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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    Источник: телеграм-канал «Рубина»

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    02.12.2023 23:54
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +280

      russkiisergei 4 часа назад

      походу автор поста лох по жизни? ни одного дерзкого слова нету в его словах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2787

      моэм 8 часов назад

      Однозначно одногруппники Албании в шоке , но конечно не от слов Даку , а от того что каждая из них , достойная финала , вынуждена бодаться друг с другов в отборах ...зато зрелищность будет достойна ЧЕ , в других группах есть явные лидеры, а будут и матчи - шелуха с участием Казахстана , Люксембурга, израиля и даже Румынии .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1177

      The only one 8 часов назад

      нормально, честно сказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12725

      DeStar 14 часов назад

      че дерзкого?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte > DeStar 14 часов назад

      Вероятно то, что Бомба выделила зеленым ---"Испания, Хорватия, Италия, готовьтесь! Скоро увидимся!» – сказал Даку."

      2
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      Рейтинг: +9560

      vladik12 > DeStar 13 часов назад

      Какой-то албанец из "Рубина" имеет наглость обращаться к чемпионам мира, Европы, призерам ЧМ, да в таком тоне. "Готовьтесь". Еще "епт" не хватает.

      Так что я согласен, что это дерзко).

      1
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      Рейтинг: +12725

      DeStar > googlechromovvkontakte 13 часов назад

      а, вот она "дерзость" во все красе)

      1
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      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte > DeStar 12 часов назад

      Щас все дерзкие.Удержу нету.Ушел Удерж .Не понятно куды.

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