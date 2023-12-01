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    Миранчуку посоветовали вернуться в Россию

    Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини дал совет полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

    «Миранчук попал в очень сложную ситуацию. Лично я считаю, что лучшим решением для него было бы сменить команду. В «Аталанте» Алексей совсем не играет, у него тяжeлое положение. Не знаю, дадут ли ему ещe один шанс в чемпионате Италии в другом клубе, но в «Аталанте» игрового времени ждать не стоит.

    Стоит ли ему вернуться в Россию? Думаю, вполне возможен переход в «Зенит», «Локомотив» или клубы уровня ЦСКА, «Спартака». Он вполне мог бы вернуться на родину. Лучше Миранчуку играть в России, чем сидеть в запасе в «Аталанте», – сказал Чинквини.

    • Россиянин в «Аталанте» с 2020 года.
    • В этом сезоне у Миранчука 7 матчей.
    • Контракт игрока действует до 2025 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.12.2023 14:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Exnaton 6 часов назад

      А зачем в Россию, если на счет капает?

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