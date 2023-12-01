Миранчуку посоветовали вернуться в Россию

Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини дал совет полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

«Миранчук попал в очень сложную ситуацию. Лично я считаю, что лучшим решением для него было бы сменить команду. В «Аталанте» Алексей совсем не играет, у него тяжeлое положение. Не знаю, дадут ли ему ещe один шанс в чемпионате Италии в другом клубе, но в «Аталанте» игрового времени ждать не стоит.

Стоит ли ему вернуться в Россию? Думаю, вполне возможен переход в «Зенит», «Локомотив» или клубы уровня ЦСКА, «Спартака». Он вполне мог бы вернуться на родину. Лучше Миранчуку играть в России, чем сидеть в запасе в «Аталанте», – сказал Чинквини.