Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Благодаря ему я играю в футбол»: самая сексуальная футболистка мира сделала выбор между Месси и Роналду

«Благодаря ему я играю в футбол»: самая сексуальная футболистка мира сделала выбор между Месси и Роналду

1 декабря 2023, 00:23
3

Футболистка швейцарского «Грассхопера» Ана Мария Маркович ответила, кто ей больше импонирует – Криштиану Роналду или Лионель Месси.

«Мой любимый футболист – Криштиану Роналду, потому что он очень дисциплинированный. Из-за него я ношу седьмой номер, благодаря ему я играю в футбол.

Он моя мотивация. Меня не волнует, что у кого-то больше трофеев, чем у него. В моем сердце он величайший игрок всех времен, и так будет всегда», – сказала Маркович.

  • Многие СМИ называют Маркович самой сексуальной футболисткой мира.
  • Она всю карьеру проводит в Швейцарии, а также выступает за женскую сборную Хорватии.

Мы нашли самую сексуальную футболистку в мире – и это было очень просто

Источник: Tribuna.com
Саудовская Аравия. Премьер-лига США. МЛС Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1701380599
Умница!!! Правильный выбор.
Ответить
Dusheguboff
1701393722
Ну женщины любят женоподобных.
Ответить
Красногорск_Фан
1701411986
На столько сексуальная что админы фотку не выложили. Вспоминаю сразу серену вильямс
Ответить
Главные новости
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
1
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
2
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
5
Все новости
Все новости
Роналду выдал философскую цитату после 979-го гола в карьере
04:50
1
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
Вчера, 22:59
1
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
Вчера, 11:35
4
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
8 сентября
ФотоРоналду пошел на сомнительную хитрость по ходу матча
7 сентября
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
7 сентября
10
ФотоЭкс-игрок «Ливерпуля» и «ПСЖ» Вейналдум нашел новый клуб
7 сентября
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
6 сентября
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
6 сентября
8
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
4 сентября
2
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
ФотоКлуб Бундеслиги приобрел экс-игрока сборной Франции у «Аль-Иттихада» за 30 миллионов
1 сентября
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
31 августа
5
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
30 августа
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
28 августа
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
28 августа
2
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
Сперцян помог «Аль-Ахли» победить в Межконтинентальном кубке
26 августа
3
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
25 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
ФотоЭкс-спартаковец Ларссон подписал контракт с новым клубом
25 августа
3
ВидеоРоналду скривился после разговора с Инфантино
24 августа
ФотоЕще один экс-игрок «Ливерпуля» перешел в «Трабзонспор» вслед за Салахом
24 августа
Где играет сын Криштиану Роналду: карьера Криша-младшего в клубе и сборной Португалии
23 августа
2
Сперцян совершил голевые действия во всех трех матчах за новый клуб
22 августа
4
ФотоИгрок сборной Украины стал конкурентом Сперцяна в «Аль-Ахли»
22 августа
2
Роналду забил в 25-м сезоне подряд
21 августа
3
⚡️ Саудовский клуб избавился от Малкома, купленного у «Зенита» за 60 миллионов
21 августа
26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+