«Благодаря ему я играю в футбол»: самая сексуальная футболистка мира сделала выбор между Месси и Роналду

Футболистка швейцарского «Грассхопера» Ана Мария Маркович ответила, кто ей больше импонирует – Криштиану Роналду или Лионель Месси.

«Мой любимый футболист – Криштиану Роналду, потому что он очень дисциплинированный. Из-за него я ношу седьмой номер, благодаря ему я играю в футбол.

Он моя мотивация. Меня не волнует, что у кого-то больше трофеев, чем у него. В моем сердце он величайший игрок всех времен, и так будет всегда», – сказала Маркович.

Многие СМИ называют Маркович самой сексуальной футболисткой мира.

Она всю карьеру проводит в Швейцарии, а также выступает за женскую сборную Хорватии.

Мы нашли самую сексуальную футболистку в мире – и это было очень просто