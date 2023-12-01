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    • «Благодаря ему я играю в футбол»: самая сексуальная футболистка мира сделала выбор между Месси и Роналду

    «Благодаря ему я играю в футбол»: самая сексуальная футболистка мира сделала выбор между Месси и Роналду

    Футболистка швейцарского «Грассхопера» Ана Мария Маркович ответила, кто ей больше импонирует – Криштиану Роналду или Лионель Месси.

    «Мой любимый футболист – Криштиану Роналду, потому что он очень дисциплинированный. Из-за него я ношу седьмой номер, благодаря ему я играю в футбол.

    Он моя мотивация. Меня не волнует, что у кого-то больше трофеев, чем у него. В моем сердце он величайший игрок всех времен, и так будет всегда», – сказала Маркович.

    • Многие СМИ называют Маркович самой сексуальной футболисткой мира.
    • Она всю карьеру проводит в Швейцарии, а также выступает за женскую сборную Хорватии.

    Мы нашли самую сексуальную футболистку в мире – и это было очень просто

    Источник: Tribuna.com

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    01.12.2023 00:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7417

      Красногорск_Фан 1 декабря, 09:26

      На столько сексуальная что админы фотку не выложили. Вспоминаю сразу серену вильямс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Dusheguboff 1 декабря, 04:22

      Ну женщины любят женоподобных.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25398

      DOCTOR PENALTY 1 декабря, 00:43

      Умница!!! Правильный выбор.

      2
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