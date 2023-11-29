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    Мбаппе догнал Неймара по голам в ЛЧ

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил «Ньюкаслу» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Француз сравнял счет на 98-й минуте (1:1), реализовав пенальти.

    Для 24-летнего Мбаппе это 43-й гол в главном еврокубке. По данному показателю он сравнялся с бывшим одноклубником Неймаром.

    • Килиан обогнал в таблице бомбардиров ЛЧ Алессандро Дель Пьеро (42).
    • Мбаппе и Неймар делят 16-17 места в общем рейтинге.
    • Бразилец уже не играет в Европе – прошлым летом он ушел в саудовский «Аль-Хиляль».

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    Источник: Squawka

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