Мбаппе догнал Неймара по голам в ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил «Ньюкаслу» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Француз сравнял счет на 98-й минуте (1:1), реализовав пенальти.
Для 24-летнего Мбаппе это 43-й гол в главном еврокубке. По данному показателю он сравнялся с бывшим одноклубником Неймаром.
- Килиан обогнал в таблице бомбардиров ЛЧ Алессандро Дель Пьеро (42).
- Мбаппе и Неймар делят 16-17 места в общем рейтинге.
- Бразилец уже не играет в Европе – прошлым летом он ушел в саудовский «Аль-Хиляль».