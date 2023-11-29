Мбаппе догнал Неймара по голам в ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил «Ньюкаслу» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Француз сравнял счет на 98-й минуте (1:1), реализовав пенальти.

Для 24-летнего Мбаппе это 43-й гол в главном еврокубке. По данному показателю он сравнялся с бывшим одноклубником Неймаром.