В АПЛ состоялось голосование по поводу временного запрета на арендные сделки по игрокам между клубами с общими владельцами.
По его итогам ограничение не было введено. 13 клубов высказались за введение временного запрета, но, чтобы решение вступило в силу, требовалось 14 голосов. 7 голосов против хватило, чтобы правила остались прежними.
- В январе клубы с общими владельцами смогут проводить сделки без ограничений.
- После 12 туров в АПЛ лидирует «Манчестер Сити» с 28 очками. Следом расположились «Ливерпуль» и «Арсенал», у которых по 27 очков.
Источник: Sky Sports