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    • Клубы АПЛ не стали запрещать аренду игроков клубами с общими владельцами

    Клубы АПЛ не стали запрещать аренду игроков клубами с общими владельцами

    В Английской премьер-лиге состоялось голосование по поводу временного запрета на арендные сделки по игрокам между клубами с общими владельцами.

    По его итогам ограничение не было введено. 13 клубов высказались за введение временного запрета, но, чтобы решение вступило в силу, требовалось 14 голосов. 7 голосов против хватило, чтобы правила остались прежними.

    • В январе клубы с общими владельцами смогут проводить сделки без ограничений.
    • После 12 туров в АПЛ лидирует «Манчестер Сити» с 28 очками. Следом расположились «Ливерпуль» и «Арсенал», у которых по 27 очков.

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    Источник: Sky Sports

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