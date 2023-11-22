В АПЛ состоялось голосование по поводу временного запрета на арендные сделки по игрокам между клубами с общими владельцами.

По его итогам ограничение не было введено. 13 клубов высказались за введение временного запрета, но, чтобы решение вступило в силу, требовалось 14 голосов. 7 голосов против хватило, чтобы правила остались прежними.