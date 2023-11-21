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    • Итоги отбора на Евро 2024: кто получил прямую путевку, кто попал в плей-офф, когда жеребьевка

    Итоги отбора на Евро 2024: кто получил прямую путевку, кто попал в плей-офф, когда жеребьевка

    Завершается квалификация Евро-2024. Уже определился основной пул участников и тех, кто выйдет в стыковые матчи.

    Кто вышел напрямую из каждой группы

    Это обновляемый пост, поэтому мы добавим информацию, как только группы завершат свои матчи.

    Группа А:

    • Испания;
    • Шотландия.

    Группа В:

    • Франция;
    • Нидерланды.

    Группа С:

    • Англия;
    • Италия.

    Группа D:

    • Турция.

    Группа Е:

    • Албания;
    • Чехия.

    Группа F:

    • Бельгия;
    • Австрия.

    Группа G:

    • Венгрия;
    • Сербия.

    Группа H:

    • Дания;
    • Словения.

    Группа I:

    • Румыния;
    • Швейцария.

    Группа J:

    • Португалия;
    • Словакия.

    Еще одну прямую путевку разыграют Уэльс и Хорватия.

    Кто попал в стыковые матчи

    Есть только сформированный путь Лиги С. Путевку оттуда разыграют Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан. Еще в плей-офф квалифицировались Израиль, Босния и Герцеговина, Польша, Финляндия, Украина, Эстония и Исландия.

    Матчи плей-офф пройдут 21-го и 26-го марта.

    Когда жеребьевка финального этапа

    У нас был текст на эту тему, поэтому мы просто скопируем два абзаца оттуда:

    На официальном сайте УЕФА сказано, что жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится 2 декабря (суббота) в Гамбурге. Время начала – 18:00 по центральноевропейскому времени. Если переводить на московское, то жеребьевка начнется в 20:00.

    Пройдет жеребьевка в Эльбской филармонии. Это главный концертный зал Гамбурга, который был основан в 1967 году. Сам Гамбург стал одним из городов, которые принимают чемпионат Европы. Там пройдут четыре встречи группового этапа и один четвертьфинал. Посол от города – немецкий тренер по американскому футболу Патрик Эсуме.

    Фото: AFLO, Keystone Press Agency/Global Look Press

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

    Источник: Бомбардир

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