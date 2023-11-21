Итоги отбора на Евро 2024: кто получил прямую путевку, кто попал в плей-офф, когда жеребьевка

Завершается квалификация Евро-2024. Уже определился основной пул участников и тех, кто выйдет в стыковые матчи.
Кто вышел напрямую из каждой группы
Это обновляемый пост, поэтому мы добавим информацию, как только группы завершат свои матчи.
Группа А:
- Испания;
- Шотландия.
Группа В:
- Франция;
- Нидерланды.
Группа С:
- Англия;
- Италия.
Группа D:
- Турция.
Группа Е:
- Албания;
- Чехия.
Группа F:
- Бельгия;
- Австрия.
Группа G:
- Венгрия;
- Сербия.
Группа H:
- Дания;
- Словения.
Группа I:
- Румыния;
- Швейцария.
Группа J:
- Португалия;
- Словакия.
Еще одну прямую путевку разыграют Уэльс и Хорватия.
Кто попал в стыковые матчи
Есть только сформированный путь Лиги С. Путевку оттуда разыграют Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан. Еще в плей-офф квалифицировались Израиль, Босния и Герцеговина, Польша, Финляндия, Украина, Эстония и Исландия.
Матчи плей-офф пройдут 21-го и 26-го марта.
Когда жеребьевка финального этапа
У нас был текст на эту тему, поэтому мы просто скопируем два абзаца оттуда:
На официальном сайте УЕФА сказано, что жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится 2 декабря (суббота) в Гамбурге. Время начала – 18:00 по центральноевропейскому времени. Если переводить на московское, то жеребьевка начнется в 20:00.
Пройдет жеребьевка в Эльбской филармонии. Это главный концертный зал Гамбурга, который был основан в 1967 году. Сам Гамбург стал одним из городов, которые принимают чемпионат Европы. Там пройдут четыре встречи группового этапа и один четвертьфинал. Посол от города – немецкий тренер по американскому футболу Патрик Эсуме.
Фото: AFLO, Keystone Press Agency/Global Look Press
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