Итоги отбора на Евро 2024: кто получил прямую путевку, кто попал в плей-офф, когда жеребьевка

Завершается квалификация Евро-2024. Уже определился основной пул участников и тех, кто выйдет в стыковые матчи.

Кто вышел напрямую из каждой группы

Это обновляемый пост, поэтому мы добавим информацию, как только группы завершат свои матчи.

Группа А:

Испания;

Шотландия.

Группа В:

Франция;

Нидерланды.

Группа С:

Англия;

Италия.

Группа D:

Турция.

Группа Е:

Албания;

Чехия.

Группа F:

Бельгия;

Австрия.

Группа G:

Венгрия;

Сербия.

Группа H:

Дания;

Словения.

Группа I:

Румыния;

Швейцария.

Группа J:

Португалия;

Словакия.

Еще одну прямую путевку разыграют Уэльс и Хорватия.

Кто попал в стыковые матчи

Есть только сформированный путь Лиги С. Путевку оттуда разыграют Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан. Еще в плей-офф квалифицировались Израиль, Босния и Герцеговина, Польша, Финляндия, Украина, Эстония и Исландия.

Матчи плей-офф пройдут 21-го и 26-го марта.

Когда жеребьевка финального этапа

У нас был текст на эту тему, поэтому мы просто скопируем два абзаца оттуда:

На официальном сайте УЕФА сказано, что жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится 2 декабря (суббота) в Гамбурге. Время начала – 18:00 по центральноевропейскому времени. Если переводить на московское, то жеребьевка начнется в 20:00.

Пройдет жеребьевка в Эльбской филармонии. Это главный концертный зал Гамбурга, который был основан в 1967 году. Сам Гамбург стал одним из городов, которые принимают чемпионат Европы. Там пройдут четыре встречи группового этапа и один четвертьфинал. Посол от города – немецкий тренер по американскому футболу Патрик Эсуме.

Фото: AFLO, Keystone Press Agency/Global Look Press

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