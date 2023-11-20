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    Роналду подвел итоги отбора Евро-2024 для сборной Португалии

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о результате национальной команды в отборочном турнире Евро-2024.

    • Португальцы выиграли все 10 матчей квалификации.
    • Разница забитых и пропущенных мячей – 36:2.
    • В активе Роналду 10+2 в 9 играх. Он поучаствовал в трети всех голов.

    «Исторический отбор, 100% побед! Поздравляю Португалию», – написал Роналду в соцсетях.

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    Источник: твиттер Криштиану Роналду

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    20.11.2023 15:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17540

      Алексей З 13 часов назад

      Группа конечно пздц , только ставь рекорды.
      Вам бы к Англии и Украине , вместо Италии , и посмотреть на что вы сподобитесь.
      Групповой турнир это конечно нечто , кого в финальной стадии только не увидишь ?

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