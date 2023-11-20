Роналду подвел итоги отбора Евро-2024 для сборной Португалии

Группа конечно пздц , только ставь рекорды.
Вам бы к Англии и Украине , вместо Италии , и посмотреть на что вы сподобитесь.
Групповой турнир это конечно нечто , кого в финальной стадии только не увидишь ?
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о результате национальной команды в отборочном турнире Евро-2024.
- Португальцы выиграли все 10 матчей квалификации.
- Разница забитых и пропущенных мячей – 36:2.
- В активе Роналду 10+2 в 9 играх. Он поучаствовал в трети всех голов.
«Исторический отбор, 100% побед! Поздравляю Португалию», – написал Роналду в соцсетях.