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    • Милонов жестко ответил Калешину на слова про развалившийся в России футбол

    Милонов жестко ответил Калешину на слова про развалившийся в России футбол

    Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал Евгения Калешина.

    Главный тренер «Акрона» после поражения от «Волгаря» заявил, что футбол в России разваливают, как и весь спорт.

    «У наших бывших неправильно ориентированных партнеров с Запада есть такое понятие, как «хейтспич» (язык вражды). Всегда, когда они чем-то недовольны, они называют это хейтспич.

    У этого тренера не хейтспич, а лузерспич. Злоба обиженного, проигравшего. Российский футбол отличается тем, что наши спортсмены умеют достойно проигрывать и уходить с высоко поднятой головой – проиграли, но не сломленные, готовые взять реванш. Но когда начинаются такие бабские слюни, он позорит только свой клуб. Лучше пусть переходит тренировать мужскую сборную по художественной гимнастике», – сказал Милонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.11.2023 18:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4797

      Snek 1 час назад

      Милонов бы лучше занялся своей работой, а не болтовнёй. Это благодаря его работе, в том числе, у нас до сих пор нет международных соревнований в спорте.

      0
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      Рейтинг: +13563

      Вомбат 17 часов назад

      Калешин замахнулся на главное божество, на святая святых любого думского депутата и росчиновника. На коррупцию. Такого святотатства они не прощают. Милонов хоть воздержался от призыва наказать Калешина, а вот Колосков заявил, что Калешин является врагом государства и должен быть предан суду.

      4
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      Рейтинг: +10

      PHILADELPHIA 0001 18 часов назад

      Кто его выбирал?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17531

      Алексей З 18 часов назад

      Милонов и футбол , это два параллельных мира, что он может толкового сказать ?
      Только такое же убогое издание поинтересуется его мнением.

      3
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      Рейтинг: +6413

      Эном айс 19 часов назад

      На ринге был , геев погонял.. Даже "повоевать " успел.)
      Теперь "жёстко") взялся про футбол разговаривать. Глыба , бл..
      Каких людей мы выбрали в вожаки.. Просто гордость распирает.
      Задницу.(

      4
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      Рейтинг: +20681

      NewLife 19 часов назад

      "с высоко поднятой головой"
      Милонов пшел нах "с высоко поднятой головой".

      3
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      Рейтинг: +226

      ugc-gaming 19 часов назад

      есть такая поговорка: "попал в яму - перестань копать дальше". А наши депутаты вместо адекватной поддержки проблем, достают экскаватор и роют еще глубже. И это за наши деньги. То есть мы с Вами платим налоги, чтобы Милонов мог эту ересь пороть и дальше спокойно и очень не плохо жить. Напомните мне пожалуйста, а зачем нам нужны депутаты?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2559

      Fialet > ugc-gaming 18 часов назад

      Как зачем? Чтобы поднимать пенсионный возраст и принимать другие античеловеческие законы.

      3
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