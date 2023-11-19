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  • Милонов жестко ответил Калешину на слова про развалившийся в России футбол

Милонов жестко ответил Калешину на слова про развалившийся в России футбол

19 ноября 2023, 18:36
9

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал Евгения Калешина.

Главный тренер «Акрона» после поражения от «Волгаря» заявил, что футбол в России разваливают, как и весь спорт.

«У наших бывших неправильно ориентированных партнеров с Запада есть такое понятие, как «хейтспич» (язык вражды). Всегда, когда они чем-то недовольны, они называют это хейтспич.

У этого тренера не хейтспич, а лузерспич. Злоба обиженного, проигравшего. Российский футбол отличается тем, что наши спортсмены умеют достойно проигрывать и уходить с высоко поднятой головой – проиграли, но не сломленные, готовые взять реванш. Но когда начинаются такие бабские слюни, он позорит только свой клуб. Лучше пусть переходит тренировать мужскую сборную по художественной гимнастике», – сказал Милонов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Первая лига Акрон Калешин Евгений
Комментарии (9)
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qzma
1700408647
есть такая поговорка: "попал в яму - перестань копать дальше". А наши депутаты вместо адекватной поддержки проблем, достают экскаватор и роют еще глубже. И это за наши деньги. То есть мы с Вами платим налоги, чтобы Милонов мог эту ересь пороть и дальше спокойно и очень не плохо жить. Напомните мне пожалуйста, а зачем нам нужны депутаты?
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NewLife
1700409453
"с высоко поднятой головой" Милонов пшел нах "с высоко поднятой головой".
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Эном айс
1700410546
На ринге был , геев погонял.. Даже "повоевать " успел.) Теперь "жёстко") взялся про футбол разговаривать. Глыба , бл.. Каких людей мы выбрали в вожаки.. Просто гордость распирает. Задницу.(
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PHILADELPHIA 0001
1700412325
Кто его выбирал?
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Вомбат
1700416136
Калешин замахнулся на главное божество, на святая святых любого думского депутата и росчиновника. На коррупцию. Такого святотатства они не прощают. Милонов хоть воздержался от призыва наказать Калешина, а вот Колосков заявил, что Калешин является врагом государства и должен быть предан суду.
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Snek
1700472456
Милонов бы лучше занялся своей работой, а не болтовнёй. Это благодаря его работе, в том числе, у нас до сих пор нет международных соревнований в спорте.
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