Милонов жестко ответил Калешину на слова про развалившийся в России футбол

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал Евгения Калешина.

Главный тренер «Акрона» после поражения от «Волгаря» заявил, что футбол в России разваливают, как и весь спорт.

«У наших бывших неправильно ориентированных партнеров с Запада есть такое понятие, как «хейтспич» (язык вражды). Всегда, когда они чем-то недовольны, они называют это хейтспич.

У этого тренера не хейтспич, а лузерспич. Злоба обиженного, проигравшего. Российский футбол отличается тем, что наши спортсмены умеют достойно проигрывать и уходить с высоко поднятой головой – проиграли, но не сломленные, готовые взять реванш. Но когда начинаются такие бабские слюни, он позорит только свой клуб. Лучше пусть переходит тренировать мужскую сборную по художественной гимнастике», – сказал Милонов.