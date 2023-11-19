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    Россия – Куба: прогноз на товарищеский матч 20 ноября

    В понедельник, 20 ноября, Россия и Куба проведут товарищеский матч. Игра пройдет в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Россия

    Сборная России играет только товарищеские матчи – команда Валерия Карпина отстранена от участия в официальных играх. В последних десяти поединках сборная России выиграла три матча, в шести встречах сыграла вничью и потерпела одно поражение.

    Куба

    Команда не входит в число топов мирового футбола, однако в отличие от России, участвует в соревнованиях под эгидой ФИФА. Впрочем, от кубинцев многого не ждут. В последних десяти матчах команда потерпела шесть поражений, по два раза выиграла и сыграла вничью.

    Факты о личных встречах

    Это первая очная встреча команд. Раньше сборные России и Кубы не играли друг с другом.

    Прогноз на матч Россия – Куба

    На наш взгляд, сборная России – фаворит матча. На победу команды Валерия Карпина дают коэффициент 1.08. Мы предлагаем ставку на то, что команды забьют больше трех мячей. Наша ставка – ТБ 2.5 (1.35). Также можно сделать ставку на то, что голы будет забивать только одна из команд. Наша ставка – обе забьют – нет (1.43).

    Источник: Бомбардир

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