В понедельник, 20 ноября, Россия и Куба проведут товарищеский матч. Игра пройдет в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.

Россия

Сборная России играет только товарищеские матчи – команда Валерия Карпина отстранена от участия в официальных играх. В последних десяти поединках сборная России выиграла три матча, в шести встречах сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Куба

Команда не входит в число топов мирового футбола, однако в отличие от России, участвует в соревнованиях под эгидой ФИФА. Впрочем, от кубинцев многого не ждут. В последних десяти матчах команда потерпела шесть поражений, по два раза выиграла и сыграла вничью.

Факты о личных встречах

Это первая очная встреча команд. Раньше сборные России и Кубы не играли друг с другом.

Прогноз на матч Россия – Куба

На наш взгляд, сборная России – фаворит матча. На победу команды Валерия Карпина дают коэффициент 1.08. Мы предлагаем ставку на то, что команды забьют больше трех мячей. Наша ставка – ТБ 2.5 (1.35). Также можно сделать ставку на то, что голы будет забивать только одна из команд. Наша ставка – обе забьют – нет (1.43).