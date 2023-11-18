Армения потеряла шансы на выход в финальную часть Евро-2024

Сборная Армении не сыграет на Евро-2024.

Команда Александра Петракова потеряла шансы на выход в финальную часть турнира.

Армения сегодня сыграла вничью с Уэльсом, а в другом матче группы D Хорватия победила Латвию. Таким образом, армянская сборная лишилась теоретической возможности подняться на одну из первых двух строчек в группе.

Лидирует в группе D Турция (16 очков), хорваты идут вторыми (13), валлийцы – третьими (11), армяне – четвертыми (8).