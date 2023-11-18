Армения потеряла шансы на выход в финальную часть Евро-2024

Таких шансов у неё и не было и невозможно потерять то чего не имел никогда....а в возможность обойти Турцию и Хорватию могли верить только армяне , да и то из палаты № 6 .
Сборная Армении не сыграет на Евро-2024.
Команда Александра Петракова потеряла шансы на выход в финальную часть турнира.
Армения сегодня сыграла вничью с Уэльсом, а в другом матче группы D Хорватия победила Латвию. Таким образом, армянская сборная лишилась теоретической возможности подняться на одну из первых двух строчек в группе.
Лидирует в группе D Турция (16 очков), хорваты идут вторыми (13), валлийцы – третьими (11), армяне – четвертыми (8).