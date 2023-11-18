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    Армения потеряла шансы на выход в финальную часть Евро-2024

    Сборная Армении не сыграет на Евро-2024.

    Команда Александра Петракова потеряла шансы на выход в финальную часть турнира.

    Армения сегодня сыграла вничью с Уэльсом, а в другом матче группы D Хорватия победила Латвию. Таким образом, армянская сборная лишилась теоретической возможности подняться на одну из первых двух строчек в группе.

    Лидирует в группе D Турция (16 очков), хорваты идут вторыми (13), валлийцы – третьими (11), армяне – четвертыми (8).

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.11.2023 22:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2760

      моэм 10 часов назад

      Таких шансов у неё и не было и невозможно потерять то чего не имел никогда....а в возможность обойти Турцию и Хорватию могли верить только армяне , да и то из палаты № 6 .

      2
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      Рейтинг: +530

      TIMOTHY 18 часов назад

      Петрак слил игры гад

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10463

      САДЫЧОК > TIMOTHY 8 часов назад

      А , в свои ворота он тоже забивал?

      1
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      Рейтинг: +26

      WE ARE FOR PETER 18 часов назад

      Все наши хваленые армяне и в пролете! Наверное ***** тренер сдал игры

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6402

      Эном айс 19 часов назад

      Понабрали от ларька.В РПЛ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      Вадим Depo > Эном айс 9 часов назад

      Возможно, вы не смотрели игру и не видели глупый автогол. Сборная Армении сегодня по самоотдаче и мастерству на голову выше сборной РФ. Утешайтесь Кубой т Катаром , а Армения будет громить Уэльс и играть с Турцией и Хорватией

      0
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      Рейтинг: +6402

      Эном айс > Вадим Depo 8 часов назад

      Мне здесь после каждой ( пусть и не блестящей ) шутки нужно смайлик прилеплять в конце ?
      А то , не дай Бог , дам повод очередному нахмуренному русофобу
      высказать своё indignation ?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +33

      Вадим Depo > Эном айс 7 часов назад

      Почему русофоб? Видеть совершенную немотивированность игроков сборной РФ, их наплевательское отношение к национальной форме и атрибутам есть русофобия? Может, вся сборная РФ и есть русофобы?

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