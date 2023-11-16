Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Азербайджан – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023

    Азербайджан – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Азербайджан и Швеция, 9 тур отбора чемпионата Европы-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2023, в 20:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    Азербайджан: Магомедалиев, Мамадов, Джафаркулиев, Мустафазаде, Кривоцюк, Диниев, Махмудов, Шейдаев, Байрамов,Исаев, Дадашов.

    Главный тренер: Джанни де Бьязи

    Швеция: Ульсен, Линделeф, Хеландер, Сема, Вальквист, Каюсте, Форсберг, Густафсон, Сванберг, Дьекереш, Кулушевски.

    Главный тренер: Янне Андерссон

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Азербайджан – Швеция

    Источник: Спортбокс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2023 18:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+