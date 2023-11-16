Смотреть прямую трансляцию матча Азербайджан и Швеция, 9 тур отбора чемпионата Европы-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2023, в 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

Азербайджан: Магомедалиев, Мамадов, Джафаркулиев, Мустафазаде, Кривоцюк, Диниев, Махмудов, Шейдаев, Байрамов,Исаев, Дадашов.

Главный тренер: Джанни де Бьязи

Швеция: Ульсен, Линделeф, Хеландер, Сема, Вальквист, Каюсте, Форсберг, Густафсон, Сванберг, Дьекереш, Кулушевски.

Главный тренер: Янне Андерссон

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Азербайджан – Швеция