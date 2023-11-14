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    Левандовски может покинуть «Барселону»

    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может вернуться в дортмундскую «Боруссию». По данным Todofichajes, немецкий клуб мог контактировать с агентом футболиста, а сам игрок не исключает своего возвращения в Германию. Также сообщается, что интерес к форварду проявляют клубы из Испании и США.

    «Барселона» в ближайшее время не планировала расставаться с 35-летним поляком, который, согласно контракту, должен провести в клубе еще два с половиной года.

    • После 13 туров Ла Лиги «Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании с 30 очками.
    • В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 14 матчах за сине-гранатовых, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
    • Поляк выступал за «Боруссию» в 2010–2014 годах.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Todofichajes

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    14.11.2023 09:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 14 ноября, 14:13

      Боруссии может и пригодился бы. Но все таки время неумолимо говорит о том что пора завершать карьеру.

      0
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      Рейтинг: +2644

      Челнинец 14 ноября, 11:47

      Возраст берёт свое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +467

      Александр.Т. 14 ноября, 11:16

      Не пошло в Барсе ,оставался бы в Баварии, но уже там Кейн , а так да не идёт надо уходить так же как Гризман в свое время

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