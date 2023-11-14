Левандовски может покинуть «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может вернуться в дортмундскую «Боруссию». По данным Todofichajes, немецкий клуб мог контактировать с агентом футболиста, а сам игрок не исключает своего возвращения в Германию. Также сообщается, что интерес к форварду проявляют клубы из Испании и США.

«Барселона» в ближайшее время не планировала расставаться с 35-летним поляком, который, согласно контракту, должен провести в клубе еще два с половиной года.

После 13 туров Ла Лиги «Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании с 30 очками.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 14 матчах за сине-гранатовых, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Поляк выступал за «Боруссию» в 2010–2014 годах.

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