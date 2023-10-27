Перед матчем «Брайтон» — «Аякс» произошла драка фанатов с полицией

Несколько футбольных фанатов были замечены в столкновениях с полицией возле железнодорожного вокзала в Брайтоне перед матчем Лиги Европы «Брайтон» – «Аякс».
По данным Mirror, принимавшие участие в драке фанаты в основном были одеты в черное, поэтому клубных цветов не было видно. Само столкновение произошло как минимум за час до начала матча.
- «Брайтон» одержал победу над «Аяксом» в матче 3‑го тура группового этапа Лиги Европы.
- Встреча группы В прошла в Англии и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Мячи забили ЖоаоЖоао Педро и Ансу Фати.
Источник: Mirror